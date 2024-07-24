遊歐注意｜希臘意大利等地現西尼羅河病毒　西班牙婦遭蚊叮感染亡

近日前往歐洲的遊客需注意防蚊，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）近日警告，西班牙、希臘和意大利出現可以致命的西尼羅河病毒（West Nile Virus）病例。其中，西班牙一名86歲患者於7月11日不適入院，至19日不幸離世，為當地今年第二位死於西尼羅河病毒的患者。



死者為Granada Romero Ruiz，住在西班牙西維爾省（Seville）， 兒子指她被蚊子叮咬之前，身體狀況良好，也沒有長期疾病，認為當局如果及早在附近滅蚊，母親的死亡本可避免。

2024年，西班牙86歲婦人Granada Romero Ruiz因感染西尼羅河病毒（West Nile Virus）死亡。（X@AytoDeLaPuebla圖片）

死者所住市鎮La Puebla del Rio的市政廳，7月20日於社交平台X發聲明，並發布一張Granada Romero Ruiz患病前幾週飲啤酒的照片，為對方去世致哀，並承諾會制定政策應對蚊患。

德國2019年發現西尼羅河病毒（West Nile virus）病例。圖為2019年12月2日，德國研究所Friedrich-Loeffler Institute的科學家對蚊進行研究，提取其唾液並檢查其病原體，以了解氣候變化是否促成熱帶蚊媒疾病傳播到德國的原因。（Getty Images）

氣候變化有利蚊媒傳染病擴散

歐洲疾控中心稱，由於氣候變化有利於登革熱（dengue）等蚊媒傳染病擴散，而來自相關疾病流行國家的旅客增加，也令輸入病例的風險上升。該中心每週更新的報道顯示，希臘已有4宗感染西尼羅河病毒病例，意大利有2宗，西班牙1例。

不過，地方政府部門則稱，西維爾今年已有3宗病例，其中一名男性患者痊癒，除86歲的Granada Romero Ruiz外，還有一名71歲女子身亡。

據ECDC統計，去年9個歐洲國家有713宗本地感染西尼羅河病毒病例，共導致67人死亡，集中在意大利、希臘、羅馬尼亞、匈牙利和西班牙。

圖為2023年12月31日，兩名來自英國的遊客在西班牙南部隆達市（Ronda）的景點新橋（Puente Nuevo）欣賞風景。（Reuters）

8成感染者無病徵 NHS：英國未有本土個案

英國《每日郵報》引述國民保健服務（NHS）稱，英國很少有人在度假時感染這種疾病，而英國沒有本土個案。

本港衞生防護中心資料顯示，西尼羅河病毒屬於黃病毒科的其中一種，常見於非洲、歐洲、中東、西亞及北美等地區。病毒主要在鳥和蚊子之間傳播，人類和其他哺乳動物可能會被感染。

大部份感染者沒有病徵，只有約20%可能出現發燒、頭痛、疲倦等症狀。少於 1% 會出現影響神經系統的嚴重疾病，例如腦炎、腦膜炎，長者及免疫力弱人士出現重症機會較高，嚴重可以致命。