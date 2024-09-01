烏克蘭無人機大規模襲俄羅斯　打擊發電和煉油設施

烏克蘭對俄羅斯首都和其他地區的發電場及煉油廠等目標發動大規模無人機襲擊，俄羅斯國防部稱擊落150多架烏克蘭無人機。



路透社報道，烏克蘭地區官員說，烏軍星期天（9月1日）凌晨對莫斯科和俄羅斯其他地區發動無人機襲擊。俄羅斯國防部在Telegram發文說，俄防空部隊摧毀了烏克蘭發射的158架無人機，其中九架飛越莫斯科及其周邊地區。

莫斯科市長索比亞寧說，一架在莫斯科煉油廠附近被擊落，煉油廠生產過程沒有受到損害或威脅。莫斯科卡希拉地區負責人說，烏克蘭還試圖用三架無人機襲擊卡希拉火電廠（Kashira Power Plant），但沒有造成火災、破壞和人員傷亡，當地電力供應沒有問題。

俄羅斯方面指，烏軍8月31日襲擊俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）地區（Handout via REUTERS）

俄羅斯西南部邊境州布良斯克州長博格馬茲（Alexander Bogomaz）說，在該州上空摧毀約26架烏克蘭無人機。

沃羅涅日州州長通報說，俄方在該州上空摧毀10多架無人機。庫爾斯克、利佩茨克、梁贊和圖拉州等地上空也擊落多架無人機。

另據俄羅斯官員和俄媒報道稱，烏克蘭也對特維爾州的發電站發動持續無人機襲擊，特維爾州科納科沃發電站（Konakovo Power Station）附近響起巨大爆炸聲。特維爾州州長說，有五架無人機在該州上空被摧毀。

基輔尚未對此次襲擊發表回應。隨着國內無人機產業的迅速發展，基輔加強了對俄羅斯的攻擊力度，多次打擊俄羅斯能源、軍事和交通基礎設施。但基輔稱，須要獲准使用西方提供更強大的武器，以便在俄羅斯境內造成更大破壞，並削弱莫斯科繼續攻擊烏克蘭的能力。

自8月初攻入俄羅斯邊境地區以來，烏克蘭一直向美國等盟友施壓，要求使用盟國提供的武器深入俄羅斯境內進行打擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

