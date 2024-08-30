烏克蘭決定2025年起停止俄羅斯石油天然氣過境運輸　影響歐洲多國

央視新聞報道，據烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）8月30日接受媒體採訪時表示，烏克蘭將從2025年1月1日起停止俄羅斯石油和天然氣的過境運輸。



波多利亞克接受烏媒Novyny採訪表示，自2025年1月1日起，途經烏克蘭的友誼輸油管道（Druzhba pipeline）將停止俄羅斯石油、天然氣的過境運輸。

友誼輸油管道是俄羅斯向中歐、東歐運送石油的大型管道系統，管線起點位於俄羅斯西南部薩馬拉州，北線經白羅斯（前稱白俄羅斯）通往波蘭和德國，南線經烏克蘭通往捷克、斯洛伐克和匈牙利。它於蘇聯時期建成，也是現在俄羅斯通往歐洲的最後一個主要輸油管道系統。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）2022年10月6日在基輔接受路透社訪問。 （Reuters）

波多利亞克稱，斯洛伐克、捷克和匈牙利等歐洲國家一直透過這管道接收俄羅斯石油，但根據歐盟決議，這些國家須實現石油供應多元化，他並談到天然氣也是如此。

他又指若然歐洲國家需要哈薩克或阿塞拜疆的天然氣，烏克蘭準備提供過境運輸服務。

央視新聞指，俄羅斯天然氣工業股份公司與烏克蘭天然氣公司之間關於向歐洲轉運天然氣的合約2024年底將到期，烏克蘭方面近期多次表示不會延長這一合約。