德國極右翼勢力抬頭　另類選擇政黨州議會選舉取得里程碑式勝利

反移民的德國極右另類選擇政黨（Alternative fur Deutschland，AfD）星期天（9月1日）在東部圖林根州議會選舉取得具有里程碑意義的勝利，這對2025年面臨全國大選的德國總理朔爾茨來說是一次打擊。



綜合法媒和英國廣播公司（BBC）報道，票站調查顯示，另類選擇政黨（AfD）在圖林根州（Thuringia）的得票率介季於30.5%至33.5%，保守黨基督教民主聯盟（CDU，基民盟）以約24.5%的得票率排在第二位。

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鄰近圖林根州的薩克森州（Saxony）也在同一天舉行州議會選舉，初步民調顯示另類選擇政黨的得票率僅以微弱劣勢落後於執政的基督教民主聯盟。

民調也顯示，極右翼政黨和民粹主義政黨在這兩州的支持率顯著增加。由於其他政黨已排除與極右翼合作組閣的可能性，另類選擇政黨不太可能在這兩州執政。但星期天的選舉結果仍然是一場政治地震，因為這是德國自二戰以來，極右翼政黨首次在州選舉取得勝利。

德國2個位處前東德的州份2024年9月1日舉行州議會選舉，另類選擇黨（AfD）聯席主席魏德爾（Alice Weidel）8月31日現身圖林根州（Freistaat Thüringen）拉票。（REUTERS）

如果另類選擇政黨確定在圖林根州勝出，對朔爾茨的社會民主黨，以及執政聯盟的其他政黨包括綠黨和自由民主黨來說，都是一個巨大的打擊。

另類選擇政黨在圖林根州的主要候選人，為在德國極具爭議的人物Bjorn Hocke。他對星期天的選舉結果深感自豪，稱之為「歷史性的勝利」。

據了解，他雖未能贏得圖林根州議會的直接授權，但仍有可能贏得一個議席，因為他在另類選擇政黨的名單上排在首位。

德國2個州2024年9月1日舉行州議會選舉，另類選擇黨（AfD）聯席主席魏德爾（Alice Weidel）以及AfD在圖林根的地方政黨領袖Bjoern Hoecke於8月31日在圖林根州（Freistaat Thüringen）拉票。（REUTERS/Karina Hessland）

本文獲《聯合早報》授權轉載

