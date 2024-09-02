以色列法院頒令叫停罷工　群眾再集會　人質家屬倡赴總理官邸抗議

以色列尚有約100名人質在加沙遭哈馬斯扣押，最大工會9月2日發動罷工一天的行動，向內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府施壓，要求政府盡快達成讓人質獲釋的協議。以色列法院2日下午頒令叫停罷工行動，大批群眾續到街上示威，人質家屬團體則發起到總理內塔尼亞胡官邸外抗議。



以色列民眾2024年9月2日在特拉維夫示威，繼續要求盡快達成讓以色列人質獲釋的協議（Reuters）

人質家屬團體Hostages and Missing Families Forum於9月2日公布數場示威活動安排，自當地時間下午7時起在多地舉行，團冊在社交網站列出3個地點，包括總理內塔尼亞胡在耶路撒冷的官邸，還有特拉維夫與內塔尼亞胡在凱撒里亞（Caesarea）的居所。

在2日較早時候，以色列多地市政府參與罷工行動，罷工也使多個地方學校要提早放學，也有不少商場、主要銀行關門。

以色列民眾2024年9月1日在特拉維夫集會抗議，要求政府盡快談妥人質協議，讓被哈馬斯扣押的人質獲釋（Getty）

特拉維夫市長胡爾代（Ron Huldai）在社交網站發文，批評以色列政府「遺棄」人質，呼籲民眾上街抗議，又形容罷工行動是團結的象徵。

政府尋求法院頒令制止罷工行動，位於特拉維夫的以色列勞工法院2日裁定，罷工必須在當地時間下午2時半結束，此較工會原定的結束時間提前3個半小時。