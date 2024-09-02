以色列6人質被殺觸發示威　驗屍結果出爐　人質家屬盼政府改態度

以色列在加沙尋獲6名人質遺體，法醫證實他們遭槍殺，事件引發以色列9月2日爆發大罷工，1日有70萬人走上街頭，要求政府簽署停火協議，將所有其餘人質帶回以色列。驗屍結果顯示人質遭多次近距離槍擊身亡。多名人質仍然身處加沙，有家屬表示希望示威爆發會成為分水嶺時刻，籲政府改變談判態度。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）9月1日引述一名被扣押人質的父親Jonathan Dekel-Chen表示，以色列政府拒絕深入談判達成人質獲釋協議，「現在是結束戰爭，將人質送回家的時候了」。

他表示，過去數月讓他愈來愈清楚的是，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與其執政聯盟正打着幻想中的徹底打倒哈馬斯旗號，但犧牲人質獲救的機會。

圖為2024年9月1日，在以色列特拉維夫，大批示威者上街，對於再有以色列人質被殺譴責政府。他們出席反對政府的集會期間縱火，焚燒包括椅子在內的雜物。（Reuters）

以色列衞生部1日表示，6名人質是在驗屍前的48至72小時內遭多次近距離槍擊身亡，即8月29日至30日早上。