以色列大罷工一呼百應：航班暫停起降　千人聚集軍事總部附近堵路

以色列在加沙尋獲6名人質遺體，法醫證實他們被人近距離開槍射殺，引爆全國多地示威者的怒火，至少70萬人走上街頭，有數千人來到軍事總部附近堵路。由主要工會發起全國大罷工亦已開始，影響包括飛機及巴士等交通。



上千人在特拉維夫（Tel Aviv）堵住基里亞（Kirya）軍事總部附近道路。示威者要求政府簽署停火協議，將所有人質都帶回以色列。

2023年12月25日，以色列特拉維夫，印有被拘人質相片的海報擺放在古里安機場中。（Getty）

《以色列時報》及《耶路撒冷郵報》等2日報道，是次罷工為期1天，示威者以癱瘓國家作為威脅，促政府盡快達成停火協議，讓餘下約100名人質獲釋。外界暫時未知罷工行動會否在未來數天持續。

位於特拉維夫的本古里安國際機場本古里安機場（Ben Gurion Airport）在當地時間2日上午8時（香港時間下午1時）關閉，所有航班停飛2小時。

圖為2024年9月1日，在以色列特拉維夫，大批示威者上街，對於再有以色列人質被殺譴責政府。圖為執法人員拘捕示威者。（Reuters）

以色列的主要巴士公司Egged、Dan及Metropolin的員工也加入罷工行列，耶路撒冷輕鐵罷工至當地時間中午12時。鐵路則正常運行，此外大部份食品商店及超市繼續營業。

部份政府部門機構職員投入罷工，但一些人說會正常上班。此外以色列的一些主要銀行的職員，也參加行動。