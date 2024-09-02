以色列遲遲未達成人質獲釋協議　拜登批內塔尼亞胡做得不夠

以色列國內民情激憤，要求總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）盡快達成促使哈馬斯釋放以色列人質的協議，美國總統拜登（Joe Biden）9月2日回應傳媒時表示，他認為內塔尼亞胡在達成協議方面做得不夠。



在加沙停火談判中，美國、卡塔爾與埃及均成為斡旋方，希望達成以色列與哈馬斯停火的協議，並讓兩方交換人質及囚犯。

據拜登表示，距離向兩方介紹最終釋放人質方案的日期已經接近，他被問及會否是本週時回應稱「我們很接近了。」

他又被問到內塔尼亞胡在達成人質協議方面做得足夠，拜登回應稱「不」。

圖為 2024 年 8 月 19 日，美國總統拜登（Joe Biden）乘搭空軍一號抵達芝加哥（Reuters）

以色列9月1日公布在加沙發現6名人質屍體後，不僅國內民情激憤，作為以色列盟友的美國亦承受壓力，尋求在談判桌上加快動作。美媒9月1日說，拜登政府想祭出一個「終極協議」，促使以色列及哈馬斯做最終決定，不想他們繼續討價還價。

美媒Axios在9月2日引述消息人士稱，拜登會在美國時間9月2日與國家安全團隊成員會面，確定推動達成協議的最終策略。

根據白宮的日程表，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會跟拜登一起與美國人質協議談判小組舉行會議。