美國扣押委內瑞拉總統飛機　司法部稱涉違反制裁規定

美國有線電視新聞網（CNN）9月2日報道，據兩名美國官員稱，美國政府在多米尼加共和國（Dominican Republic）政府合作下，扣押了一架屬於委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的飛機，指其違反美國制裁規定，及涉其他刑事問題。該架美飛機同日被安排飛往美國佛羅里達州。美國司法部部長加蘭（Merrick Garland）隨後證實消息，指該架飛機透過一家空殼公司購買，非法經美國出口供馬杜羅及其親信使用，違反美國出口管制和制裁法，



圖為2024年8月28日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）出席慶祝總統選舉結果的集會。（Reuters）

路透社報道，隨著正調查委內瑞拉政府的腐敗行為，兩國關係持續惡化，今次事件標誌著事態升級。官員形容該架「達梭獵鷹900」 （Dassault Falcon 900）飛機，是委內瑞拉的「空軍一號」，馬杜羅之前在出訪時曾使用。

一名美國官員向CNN稱，為刑事案件扣押外國元首飛機聞所未聞，美國藉此發出明確信息，即沒有人可以凌駕於法律之上。

委內瑞拉局勢持續動盪，數百萬人逃離該國，當中許多人湧向美墨邊境。美國近年持續向委內瑞拉制裁，已扣押數十輛原定運往委內瑞拉的豪華汽車，以及其他資產。

至於被扣押的飛機估值1,300萬美元，近幾個月持續停留多米尼加共和國。美國官員沒有透露原因，但為美國扣押提供了機會。