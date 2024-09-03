習近平晤拉馬福薩　中國南非聯合聲明：同意加強共建「一帶一路」

中國國家主席習近平9月2日會晤到訪的南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa），中國和南非會後發表聯合聲明指，將加快構建高水平中南命運共同體，兩國元首一致決定將雙方關係提升為新時代全方位戰略合作伙伴關係，加快經濟轉型增長，實現共同繁榮。



聯合聲明提到，中國與南非同意致力加強共建「一帶一路」倡議與「經濟重建和復甦計劃」的對接，繼續落實《中南十年合作戰略規劃（2020－2029）》，推動雙方在政治、經濟、社會等領域優先事務上取得更多實質成果。

雙方願充分發揮中南聯合工作組、經貿聯委會等機制作用，通過優化貿易結構，加大市場准入和擴大南非高附加值產品出口，進一步推動經貿往來。

2024年9月2日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂與來華出席中非合作論壇北京峰會及進行國事訪問的南非總統拉馬福薩（（Cyril Ramaphosa）舉行會談。（X@SpokespersonCHN）

中國與南非鼓勵各自工商界增加雙向投資，在相關原材料來源地附近增加製造業基地，促進技術技能轉移和創造就業。

雙方承諾為兩國企業提供穩定、公平、便利的營商環境，維護人員、項目和機構安全與正當權益。雙方鼓勵經貿代表團互訪，將通過雙方商會和協會共同主辦新能源投資大會。中方願與南非舉辦中資企業招聘大會，促進當地就業和改善民生。

2024年9月2日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂與來華出席中非合作論壇北京峰會及進行國事訪問的南非總統拉馬福薩舉行會談。（X@SpokespersonCHN）

雙方將繼續維護世界貿易組織核心價值和基本原則，反對「脫鈎斷鏈」，抵制單邊主義、保護主義，呼籲改革國際金融體系，改善非洲國家的發展融資，實現共同繁榮。