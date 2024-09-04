巴西最高法院勒令關閉社交平台X業務　Starlink：將遵守禁令

巴西最高法院8月30日頒令立即關閉社交平台X在當地的業務，美國億萬富馬斯克（Elon Musk） 旗下科企Starlink於3日表示，公司將遵守最高法院法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）的命令，禁止在巴西的用戶訪問X。



2023年11月1日，英國布萊奇利（Bletchley），馬斯克（Elon Musk）出席英國首屆AI安全峰會。（Reuters）

路透社3日報道，Starlink當日在X發文稱，它已向巴西最高法院提起法律訴訟，指控莫賴斯凍結Starlink資產並阻止其在巴西進行金融交易的命令「嚴重違法」。

Starlink表示，將繼續以法律途徑挑戰法院命令的合法性，但公司目前將遵守禁止巴西用戶訪問X的命令。

據路透社報道，30日的一項法院判決顯示，巴西最高法院法官莫賴斯下令在該國關閉社交平台X，因為X的大股東馬斯克（Elon Musk）沒有為其公司委派法律代表。

X之前在8月17日宣布，不滿巴西法院對平台審查的命令，以及公司當地法律代表面臨被捕的威脅，即時關閉在巴西的業務運作，但巴西民眾仍可使用X。

圖為2023年7月24日，Getty在英國倫敦拍攝的一張設計圖片。馬斯克（Elon Musk）7月24日將他持有的社交媒體Twitter更名為X，徽標藍色小鳥改為黑色的X字。（Getty）

事緣巴西最高法院大法官莫賴斯4月上旬命令X平台封鎖部份用戶，當中包括博客和國會議員。部份帳戶由一些支持巴西極右前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的人持有，以及部份被指傳播假新聞和仇恨言論。馬斯克反對有關說法，法律程序正在進行中。