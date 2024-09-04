路透社：美國將派副助理國防部長出席香山論壇

路透社引述一名美國官員報道，美國將派國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）參加下週在北京舉行的香山論壇。



路透社9月4日報道，蔡斯的級別比2023年參加香山論壇的美國軍官更高，這表明美國軍方希望在地區爭端和東亞地區部署增加的情況下，與中國進行更深入的工作層面接觸。

這位不具名的美國官員補充道，蔡斯的出席符合歷史慣例。美國曾在2019年派出時任助理國防部長施燦德（Chad Sbragia）與會，他也是迄今出席該論壇最高級別的美國官員。

2019年10月21日，美國國防部副助理部長施燦德在香山論壇發表演講，強調中美軍事合作的重要性。（Reuters）

美國2023年派出國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯（Xanthi Carras）出席香山論壇，這屆論壇時隔三年恢復線下會議，施燦德也作為專家學者參加活動。

此前，蔡斯1月在五角大樓與中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超會面。據美國政治新聞網站《政治報》（Politico）報道，中美國防官員上一次在五角大樓會談，是在2020年1月。

圖為美國國防部負責中國事務的副助理國防部長蔡斯（Michael Chase）。 （美國國防部網站）

美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）發出聲明指，雙方討論了美中防務關係，蔡斯強調保持美中軍方之間溝通渠道暢通的重要性，以防止競爭演變成衝突。

本屆香山論壇將於9月12日至14日在北京舉辦。

央視旗下新媒體「玉淵潭天」9月4日上午通過官方微博發帖說，從香山論壇媒體通氣會上獲悉，美國國防部將率團參加香山論壇。此外，俄羅斯、烏克蘭、以色列也將派專家學者參加相關活動。

據中國軍網報道，截至9月3日，共有90多個國家、國際組織官方代表團的500餘名代表，以及200餘名中外專家學者確認出席論壇。其中有30餘名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團。

本文獲《聯合早報》授權轉載

