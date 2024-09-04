日本首相岸田文雄9月6日起訪問韓國　分析：鞏固自民黨內地位

即將卸任的日本首相岸田文雄將於9月6日訪韓，與韓國總統尹錫悅舉行首腦會談。分析認為，岸田此訪主要是為了鞏固自己的政治遺產，展示他在外交領域的成就，進一步提升自己的政治形象。



韓國總統辦公室9月3日宣布，日本首相岸田文雄將於6日起訪問韓國兩天。期間，岸田將同尹錫悅舉行雙邊會談，兩國正就具體議題進行磋商。

2024年5月27日，韓國首爾，圖為日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅出席中日韓領導人峰會。（Reuters）

日本共同社3日引述多名韓日外交消息人士說，兩國政府正在探討落實「預先通關」計劃，讓赴日本旅遊的韓國人可以在等候登機時，先辦理入境審查，抵境時縮短通關時間。這或許會是岸田與尹錫悅會見時宣布的消息之一。

本週的會見將是岸田和尹錫悅第12次會面。韓日領導人2023年3月，時隔12年後重啟首腦間的「穿梭外交」，雙邊關係明顯改善。2023年8月，尹錫悅、岸田文雄和美國總統拜登（Joe Biden）在大衛營（Camp David）舉行會晤，就加強美日韓三國安全和經濟合作達成一致。

岸田此行或為鞏固黨內地位

岸田已宣布不會參加日本執政黨自民黨總裁選舉。選舉將於9月27日舉行，而新出爐的自民黨總裁將接替岸田成為首相。換言之，岸田不到一個月就要卸任了。這個時候，他仍安排與韓國總統舉行首腦會談，令外界感到意外。

韓日問題專家、世宗大學教授保坂祐二接受韓國網絡媒體訪問時說，岸田可能是想突出自己改善韓日關係的政績，鞏固黨內地位，那麼無論誰當選下任日本首相，他都能成為繼續發揮影響力的政壇元老。

慶南大學軍事學系教授趙成烈則向《韓民族》分析：「尹錫悅政府也希望藉此機會確認日韓兩國在安保合作方面的連續性，即便日本迎來新首相，韓日之間的合作也不會發生根本性變化。」

2024年5月26日，日本首相岸田文雄（左）與韓國總統尹錫悅（右）在韓國首爾總統府會面，並合照留影。（Reuters）

不過，《首爾經濟》指出， 岸田此次訪韓可能會給尹錫悅帶來政治負擔。韓國部份輿論認為，尹錫悅對日一再妥協和讓步，而日本將佐渡金山列入世界遺產名錄時，未按韓方要求加入「強制」朝鮮勞工的字眼，引起了韓國人的不滿。分析因此認為，除非岸田此行能帶來讓韓國輿論滿意的「驚喜」，否則對尹錫悅並無加分。

本文獲《聯合早報》授權轉載

