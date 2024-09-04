烏克蘭多名高官辭職　政府將「重大調整」

據烏克蘭《基輔獨立報》、路透社等媒體報道，在俄烏衝突的關鍵時期，烏克蘭政府將面臨重大改組。當地時間3日，包括戰略工業部長卡梅申（Oleksandr Kamyshin）等多名部長在內的6名烏克蘭高官一同請辭，這將使烏克蘭內閣空缺超過三分之一。



當日向烏克蘭最高拉達提交辭呈的官員包括卡梅申、司法部長馬柳斯卡（Denys Maliuska）、環境部長斯特列里察（Ruslan Strilets）、主管歐洲和歐洲大西洋一體化事務的副總理斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）、副總理兼臨時被佔領土重返社會部長韋列舒克（Iryna Vereshchuk）以及國家資產基金負責人科瓦利（Vitalii Koval）。

這些官員尚未透露辭職原因。烏克蘭最高拉達主席斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）稱，這些辭職申請將在最近一次全體會議上審議。

此外，據烏克蘭總統網站消息，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）還解職了其負責經濟事務的副幕僚長舒爾馬（Rostyslav Shurma）。

提交辭呈後，現年40歲、被視為政府新星的卡梅申在社交平台表示：「我將繼續在國防部門工作，但擔任不同的職務。」

卡梅申去年3月就任戰略工業部長，積極推動烏克蘭加強攻擊無人機和遠程飛彈等國防戰略，他上任後內烏方已生產數千架遠程無人機用於對俄羅斯發動攻擊。

報道指出，加上今年早些時候也至少有五名部長職位被解職後仍空缺，本輪烏克蘭高級官員辭職將導致烏內閣三分之一以上成員空缺，這將增加烏克蘭政府的不確定性。

澤連斯基所在黨派人民公僕黨的資深議員阿拉卡米亞當日表示，烏克蘭政府本週將進行 「重大調整」，此次改組將影響一半以上的政府工作人員，「我們可能明天被解僱，後天被任命」。

路透社報道稱，澤連斯基及其政治團隊可能會在短時間內採取措施填補這些職位，以期在本月訪問美國參加聯合國大會之前恢復國內秩序。屆時，他希望向美國總統拜登提交一份 「勝利計劃」。

當地時間3日，澤連斯基在晚間講話中表示：「秋天對烏克蘭來說非常重要。為達成目標，我們的國家機構應該進行調整。為此，我們必須加強政府的某些領域，並準備對政府的構成進行調整，總統辦公室也將發生變化。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

