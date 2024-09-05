調查顯示中國對非洲青年影響力處於領先地位

一項調查顯示，中國仍是對非洲青年產生最大積極影響的主要外國力量，表明美國為提升在非洲大陸影響力所採取的努力存在侷限性。

據彭博社報道，南非約翰內斯堡智庫伊奇科維茨家庭基金會（Ichikowitz Family Foundation）星期二（9月3日）公布的一項調查顯示，82%受訪者認為中國對非洲大陸的影響是積極的，而認為美國帶來積極影響的為79%。

與2022年的調查結果相比，中美兩國在非洲大陸影響力的佔比數值都有所增長，但上述調查結果表明，在非洲大陸被忽視多年後，美國及一些盟友在試圖與之重新接觸時，仍面臨着障礙。

上述調查在今年1月至2月執行，研究人員在16個非洲國家共採訪了5604名18至24歲的青年。

報告寫道，中國產品的可負擔性和基礎設施投資，是非洲青年對中國產生「積極看法的主要驅動因素」，而「提供貸款和經濟支持」是非洲青年對美國持積極看法的最常見原因。

此外，調查結果顯示，非洲青年對歐盟的好感度不如美國，只有73%的受訪者認為歐盟有積極影響。

俄羅斯也加強了對非洲大陸的關注，在南非和馬拉維的影響力正迅速增強。儘管如此，俄羅斯在烏克蘭發動的侵略戰爭，讓非洲青年對俄羅斯持負面看法的比例從2022年的23%上升至30%。