美副國家安全顧問訪烏克蘭　與澤連斯基討論戰略等議題

美國官員稱，美國副國家安全顧問費納（Jon Finer）會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和其他官員，討論戰爭狀況和未來的戰略。



路透社引述美國官員報道，費納9月4日在基輔與澤連斯基和高級助手葉爾馬克（Andriy Yermak ），進行長達一小時的會談。

一位美國官員說，會談富有成效且內容廣泛，包括對戰爭狀態和未來戰略的最新了解。

費納是首席副國家安全顧問，他應美國總統拜登（Joe Biden）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的要求出訪烏克蘭，討論拜登接下來五個月任職內美國對烏克蘭的支持。

期間，他也會見了烏克蘭總理、能源部長和地區代表，討論最近俄羅斯空襲後的能源安全和恢復問題。

另一位美國官員說，雙方討論的議題之一如何使用給烏克蘭的一筆500億美元貸款。

七國集團（G7）領導人於6月原則上同意這筆貸款。該筆貸款將由俄羅斯入侵烏克蘭後在西方凍結約3000億美元俄羅斯央行資產所得收益來償還。

白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）說：「我們在會議討論美國對烏克蘭軍事、經濟和能源系統等領域的援助，我們將利用這些會談的成果將推動總統支持烏克蘭的政策，直到他們在這場戰爭中獲勝。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

