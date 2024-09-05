中非合作論壇｜習近平提出產業鏈合作夥伴行動　或應對美國圍剿

中非合作論壇北京峰會9月5日上午開幕，中國國家主席習近平在開幕式上發表主旨講話。習近平稱未來3年，中方願同非方開展中非攜手推進現代化十大夥伴行動。



習近平提到的十大夥伴行動是文明互鑑夥伴行動，貿易繁榮夥伴行動，產業鏈合作夥伴行動，互聯互通夥伴行動，發展合作夥伴行動，衛生健康夥伴行動，興農惠民夥伴行動，人文交流夥伴行動，綠色發展夥伴行動，安全共築夥伴行動。

以往歷次中非合作論壇峰會中國領導人都會發表講話，並宣布中方對於非合作構想。

2024中非合作論壇峰會9月5日上午在北京人民大會堂舉行。（香港01）

2018年峰會上，習近平宣布「八大行動」：實施產業促進行動、實施設施聯通行動、實施貿易便利行動、實施綠色發展行動、實施能力建設行動、實施健康衛生行動、實施人文交流行動、實施和平安全行動。

2015年峰會上，習近平宣布「十大合作計劃」，包括中非工業化合作計劃、中非農業現代化合作計劃、中非基礎設施合作計劃、中非金融合作計劃、中非綠色發展合作計劃、中非貿易和投資便利化合作計劃、中非減貧惠民合作計劃、中非公共衛生合作計劃、中非人文合作計劃、中非和平與安全合作計劃。

相比以往，習近平此次宣布的十大夥伴行動中，以往沒有涉及到的是產業鏈合作夥伴行動。

近年來，中美經濟對抗日漸加深，美國通過產業鏈供應鏈去中國化，持續推進對華制度化「脱鈎」。維持產業鏈安全是中國對外經濟合作的重要任務。此次中非合作論壇，中方提出產業鏈合作夥伴計劃，應對美國經濟圍剿的意味不言而喻。