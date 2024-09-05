颱風摩羯吹襲菲律賓16死　逾170萬人受影響

超強颱風摩羯（Yagi）9月5日迫近香港，而摩羯早前吹襲菲律賓期間，為當地帶來山泥傾瀉、洪災和河水暴漲等災害。菲律賓防災部門4日指，有16人死於今次風災，另外有21人失蹤。



德意志新聞社（DPA）5日報道，菲律賓防災部門及警方4日表示，馬尼拉以東的黎剎省（Rizal）有9人死於水災及山泥傾瀉；宿霧（Cebu）及那牙（Naga）等地亦有5人喪生，其中一人因為觸電身亡。

當局指，一共有15人在風災中受傷，馬尼拉等地約170萬名民眾受摩羯的惡劣天氣影響，其中超過10萬人被洪水影響而流離失所。目前有大約50個地方仍然水浸，大部分都是在東米沙鄢地區（Eastern Visayas）。

颱風摩羯早前菲律賓期間，為當地帶來惡劣天氣。圖為2024年9月3日，救援人員在黎剎省（Rizal）安蒂波洛（Antipolo）一處山區搜索失蹤者。（Reuters）

菲律賓海岸警衛隊早前指，一艘名為「M/V Kamilla」的訓練船在馬尼拉灣Navotas港口附近拋錨時，被另一艘因巨浪而失控的船隻撞擊。前者駕駛室受損，隨後起火，18名學員和船員棄船逃生。根據氣象局數據，摩羯以最大風速每小時75公里的速度和瞬間最大風速125公里的速度從北伊羅戈省（Ilocos Norte）帕瓦伊鎮（Paoay）掃過並進入南海。