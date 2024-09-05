中非合作論壇｜北京行動計劃公布　3年提供3952億資金額度支持

中非合作論壇北京峰會9月5日早上開幕，中國國家主席習近平公布，峰會通過《中非合作論壇－北京行動計劃（2025－2027）》，內容涵蓋糧食、能源、科技、安全等合作，又稱堅決反對將個人價值觀及模式普世化，堅決反對搞意識形態對抗。



根據中國外交部發布的行動計劃全文，中方公布未來3年單方面支持非洲的重點舉措，包括「中非攜手推進現代化十大夥伴行動」，涵蓋文明互鑑、貿易繁榮、產業鏈合作、互聯互通、發展合作、衛生健康、興農惠民、人文交流、綠色發展、安全共築十大領域。

提供近4千億資金額度

為推動「十大夥伴行動」實施，未來3年，中國政府願提供3600億元人民幣（約3952億港元）額度的資金支持，包括提供2100億元人民幣信貸資金額度和800億元人民幣各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元人民幣，為中非各領域務實合作提供強有力支持。

習近平2024年9月5日出席中非合作論壇北京峰會，並發表講話（REUTERS）

計劃全文又涵蓋糧食、能源、科技、安全等合作領域，包括中方支持非洲國家建設集體安全機制，自主採取維和行動，維護地區安全，打擊恐怖主義，優先以非洲方式解決非洲問題。

雙方將在「一帶一路」合作框架下，通過市場化方式推動中國企業參與非洲公路、鐵路、物流、海外倉等領域合作。

雙方又指堅持文明平等、互鑑、對話、包容，呼籲各國推動文明交流超越文明隔閡，堅決反對將個人價值觀及模式普世化，堅決反對搞意識形態對抗。

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