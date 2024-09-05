日本男自製「假岩石」相機溫泉偷拍　逾千人受害　檢方倡囚2年

日本福島縣31歲男子石塚悠太郎5月遭發現涉嫌在山形市一處溫泉附近山中，偷拍溫泉內的女子浸浴，他更被揭安裝隱藏式攝影機在「假岩石」中，據日媒9月2日報道，男子2日受審，檢方指出男子承認偷拍過逾1000人，要求法庭判處男子2年監禁。



《TUY山形》報道，男子承認過去偷拍逾1000人，檢方指男子的行為「有計劃、慣常、惡意」，可能會再次犯罪，要求法官判處他2年監禁。

檢方又指出，男子過去曾因兒童色情物品而被定罪。

自製岩石相機融入溫泉環境 點圖放大了解更多：

+ 2

根據起訴書，石塚悠太郎5月於山形市躲在一處溫泉附近山中，用攝影機拍攝婦女浸浴和換衣服的畫面，涉及44人，他為了不顯得可疑，喬裝成登山者上山，又被指會安裝隱藏式攝影機在「假岩石」中偷拍，最後有一名機警女子識破他。

他承認偷拍過逾千人，稱「我這樣做是為滿足我對女性的興趣和求知欲。」

檢方要求判其2年監禁，辯方則指被告表現出「悔恨態度」，請求緩刑。法庭會在9月17日宣判。

【同場加映】台女竟喺溫泉用手機狂影相 人哋全裸自己卻包到冚 被鬧仲要咁講（點圖放大瀏覽）：