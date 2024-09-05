莫斯科興起中文熱？近百所學校開班　普京家中小孩說流利普通話

《環球時報》引述俄羅斯《生意人報》報道，在本學年，莫斯科近100所中小學校開辦中文課，中文將作為第二外語教授。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月2日也談到家中孩子在學中文。



根據報道，在2024年高考中，莫斯科有300人參加中文科目考試，自9月本學年開始以來，莫斯科有98所學校開辦中文課。

莫斯科國立大學孔子學院俄方院長布赫季亞洛娃表示：「現在莫斯科出現了對中文課程的大量需求。家長甚至帶着9歲的孩子來找我們，說他們的孩子必須具備四到五級的中文水平，因為他們計劃到中國繼續學習。」

圖為2024年8月21日，中國總理李強在莫斯科訪問期間，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。（Sputnik/Alexei Filippov/Pool via REUTERS）

俄羅斯總統普京也談到家人在學中文，他9月2日表示，自己家庭成員中的小孩子會說流利的普通話。

他2日訪問俄羅斯西伯利亞圖瓦地區一間中學，向學生說道「我的一些家庭成員，那些小孩子，也會說中文，他們說得非常流利。 」

2024年7月15日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科市郊奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸透過視像連結參加新冶金設施的啟動儀式。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

新華社報道，普京5月訪華期間在哈爾濱工業大學發表演講時表示，俄羅斯約有9萬名大中小學生學習中文，中國也有很多人學習俄語，隨着俄中兩國合作領域越來越廣、水平越來越高，需要愈來愈多既懂兩國語言、又精通專業領域的人才。