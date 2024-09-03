看好對華關係發展　普京稱家中小孩講流利普通話

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月2日表示，自己家庭成員中的小孩子會說流利的普通話，他並指儘管中文愈來愈受歡迎，也不應忘記英文的重要性。



普京2日訪問俄羅斯西伯利亞圖瓦地區一間中學，他向學生說道「我的一些家庭成員，那些小孩子，也會說中文，他們說得非常流利。 」

普京與妻子柳德米拉（Lyudmila Putina）2014年離婚，兩人育有2個女兒，即瑪麗亞（Maria Vorontsova）和卡特琳娜（Katerina Tikhonova），她們均會說俄語、英語、德語和法語。普京有至少3個孫子女，他過去甚少在公開場合談論家庭成員。

2024年9月2日，俄羅斯圖瓦，普京訪問當地一所中學時發表演講。（Reuters）

俄羅斯目前使用最廣泛的語言是俄語、英語等，近年來中俄關係加強，隨着兩國經濟發展，普通話這門外語在俄羅斯愈見受歡迎，成為當地人學習外語的首選。

普京2日在學生面前肯定英語的重要性，他表示英語在整合知識、文化方面為團結人類作出貢獻。