日本東京澀谷區隨機持刀傷人案：女子頭手被斬傷　中國籍男子被捕

日本東京澀谷區一條位於住宅區街道9月5日發生隨機持刀傷人案一名20多歲女子被一名19歲中國籍男子以菜刀斬傷。疑犯當場被捕。案發地點是小田急南新宿站以西約500米的住宅區。



《朝日新聞》6日引述警視廳稱，案發在5日晚上11時30分左右。有目擊者撥打報案電話，稱在東京澀谷區代代木三丁目街頭發現一名渾身是血的女子。她頭部及雙手被菜刀砍傷，所幸她獲救時仍有意識，沒有生命危險。

2024年9月5日，日本東京澀谷區一條位於住宅區街道發生隨機持刀傷人案。一名19歲中國籍男子用菜刀砍傷一名20多歲女子，當場被捕。他與女傷者並不認識。他被捕後向警方供稱他想殺人。圖為案發現場的街道。（全日本新聞網影片截圖）

警方到場後，看到一名站在案發現場的19歲中國男子。他向警方供稱：「我想殺人」。他承認持刀傷人後，警員以涉嫌造成人身傷害罪將他逮捕。

警視廳稱，他的住址以及從事職業不明。

代代木警察局稱，疑犯與女傷者並不認識對方。

示意圖。（Getty）

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