中國籍男子涉東京「亂刀斬死」日本女子 呆站一旁待警到場即自首
撰文：ETtoday
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日本東京都世田谷區一間公寓驚傳命案，一名年輕女子深夜被發現全身是血倒臥在腳踏車停車場，救護人員將她送往醫院急救後，仍不治身亡。
警方調查後，認為一名中國籍男子涉嫌重大，因此將其逮捕。
據悉，雙方認識，不過具體犯案動機仍待釐清。
點圖放大看案發現場及當地媒體報道：
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根據《每日新聞》報道，警方29日深夜12時接獲通報稱，自己剛好經過東京都世田谷區的一間公寓，當時有另外一人疑似聽到爭吵的聲音，因此請他代為報警。
警視廳北澤警署的警察趕往現場後，在公寓的腳踏車停車場發現一名年輕女子胸部與腹部等全身多處被砍，全身是血倒臥在地。
雖然急救人員隨即將她轉送醫院搶救，但最終仍在院內被宣告死亡。
警方在腳踏車停車場發現一把沾有血跡的水果刀，初步判斷就是作案兇器。
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警察在現場調查時，一名在附近的29歲中國籍男子主動坦承犯案，並說自己是用該把水果刀行兇，警方隨即依殺人未遂嫌疑現行犯逮捕該男。目前全案也轉為殺人嫌疑。
根據調查人員指出，24歲的被害人小島七海平時就住在這間公寓，生前跟嫌犯認識。
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