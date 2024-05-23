遇上隨機殺人點自保？即學「SAFE原則」10招保命　善用縮骨遮防身

21日上午11時20分台中捷運驚傳隨機砍人事件，一名20歲洪姓男子帶著3把刀從水安宮站上車後，原本想自殘卻失去勇氣，先是持菜刀隨機攻擊乘客，菜刀被奪走後又持另2把小刀繼續亂砍，導致自己在內總共3人受傷。因案發當日適逢2014年台北捷運隨機殺人事件10週年，有鑒於捷運車廂是密閉空間，不少人好奇萬一遇到類似情況該如何處理，還有網友指出身上有防狼噴霧是否可以拿出來使用。



【圖輯】即學「SAFE原則」10招自保（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

防身噴霧可以在捷運車廂使用嗎？

有網友日前PTT八卦版上以「防身噴霧在今天中捷的場合有用嗎？」為題發文，原PO表示防身噴霧應該是最平易近人的防身物品之一，若是在台中捷運等密閉空間，考量對方拿著利刃的情況下，好奇是否會對控制現場有所幫助。

其他網友對此表示，「有用，噴到上半身，大約30秒內就會淚流滿面」、「能噴到臉一定有用，之前看過路殺棒球隊，再壯被噴到都是喪失行動力」、「噴得到眼睛有用，但亂揮刀狀態也是危險，如果搏鬥中，可能會誤傷友軍」、「絕對有，只是周圍的人也會中招」、「可能會害到旁邊的...算是有用...」，不過也有少數人認為，「膠狀的比較有用」、「沒用，轉身跑才是正解」、「身上有比他長的物體可以一搏」。

由於捷運車廂屬於密閉空間，《網路溫度計DailyView》記者實際查看網路上販售防身噴霧，大多數業者都是加註「不可在密閉空間使用」，不過若是「水柱噴灑形式」，大多可在任何風向、密閉空間等環境使用，建議民眾購買前可以事先查看使用規則。

【相關圖輯】台中捷運斬人案｜巧合？10年前同月同日曾發生「鄭捷隨機斬人案」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

「SAFE安全原則」是什麼？密閉空間遇隨機傷人遵守10原則

10年前台北捷運發生隨機殺人事件，專攻犯罪防治、曾任行政院人事行政總處人事長的黃富源，從犯罪預防觀點提出「SAFE安全原則」，包含Secure（尋求安全）、Avoid（躲避危險）、Flee（逃離災難）及Engage（緩兵欺敵），必須先尋求第一順位「尋求安全」的策略，如果無法達成才退而求其次，例如無法尋求安全才躲避危險、無法躲避危險才逃離災難、無法逃離災難才緩兵欺敵，不論是預防強盜、搶奪、傷害、校園暴力、性侵害等情況都可以使用這個原則。

【相關圖輯】捷運男捉實男乘客手「摸自己下體」抹不明液體 性騷擾過程全曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

針對近期發生捷運隨機傷人事件，民眾如果在密閉車廂遇到類似情況，為求自保，可以遵守以下10個原則：

一、手上有任何東西可以多加利用，可作為阻擋，但不要輕易丟向對方，以免手上沒有攻擊器具。

二、空間小以繞圓形方式閃避。

三、退後時以側站方式避免跌倒。

四、如可反擊，直接攻擊手腕，方便將兇器打落。

五、隨身攜帶伸縮式雨傘，遇到突發狀況可立即變成防身工具，將傘打開並用旋轉方式阻擋對方視線。

六、近身可攻擊下襠、膝蓋等脆弱部位。

七、保持鎮定，不要言語刺激。

八、善用口腔等噴霧式用品。

九、快速逃離並大聲求救，可喊「警察來了」或吹哨子，逃至馬路等人多的地方。

十、刀是身體手臂延伸，斷截長度並攻擊，膽大不見得會是弱勢。包包、手機、衣服、鞋子、書本、報紙、飲料等都是可以馬上取得的攻擊物品。

延伸閱讀：

台中捷運「鄭捷翻版」男持刀亂砍3人受傷

楊丞琳為何被台灣人討厭？《ELLE》台灣小編跟風挨酸：自損格調

Threads首度出現社運號召！521立院集結 國會改革爭議一次看

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】