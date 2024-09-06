無懼日圓貶值　日本Daiso「百元店」逆風擴展海外市場

日本人口減少及日幣貶值，導致日本廉價連鎖店面對挑戰。但是，廉價零售商「百元店」鼻祖大創（Daiso）卻在逆風中看到海外市場，殺出一條活路，尤其是準備擴大美國門店到1000間及進軍人口大國印度市場。



《日經新聞》報道，日圓兌美元寫下新低，大創要實現增長不易。它目前在日本擁有3800間門店，但近年來的增長速度大大放緩。去年，大創僅增加約30間門店。它也嘗試通過開設不同價位的商業模式擴大市場，但預估這不會帶來太大的增長空間。

即便如此，這個日本品牌未就此停下腳步，反倒是有了進軍海外市場的雄心，準備在2031年把美國門店從現有的130間擴大到1000間，並希望在印度開設200間門店。

實際上，日圓疲軟對大創而言是逆風也是順風。據管理層解釋，2022年，日圓暴跌給大創帶來難題，因為80%的商店在日本國內，而銷售的產品有70%在海外製造，疲軟的日圓造成成本壓力大。但是，日圓貶值讓它發掘不少輕量包裝的點子，有了降低物流成本的妙方。例如，一些面積大的墊子產品，它改用真空包裝減少體積。一些環形文件夾也以展開方式而不是摺疊方式包裝，以各種方式增加可裝載的物品數量。就連廚房裏用的勺子類的組裝面積也減少80%，使裝載效率提高50%。

DAISO大創店內環境（DAISO網站）

大創老闆矢野靖二說：「隨着（日本）人口減少，我們必須積極進軍海外。日圓疲軟使我們變得更強大，我們會像擰乾抹布一樣的方式，在困境中尋求智慧。準備利用在美國獲取的專業知識作為進軍其他地區的武器。」

大創創始人矢野博丈是以在街上推着移動雜貨車，賣平價商品起家。那時，很多人笑他要把所有商品賣100日圓是天馬行空。可是，他想盡辦法削減成本，這些措施包括開發低價、高質量產品以及建造可容納大量庫存的倉庫。

因此，大創在日本經濟低迷的30年一直是日本消費者的救星。日經指出，美國各地也有「Dollar Shops（一美元商店）的廉價商店超過1萬間。但是，大創的 「酷」和「可愛」的口碑是一大優勢，如大創的切菜板和餐具等日式廚房用具與美國本土的產品比起來體積小很多，但是這些產品卻在美國熱銷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

