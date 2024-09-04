日本牛角燒肉推「任食半價」優惠遭炎上　網民：歧視男性！

日本知名燒肉店牛角，2日宣布在日本國內提供期間限定促銷活動，女性客人在活動期間選擇任食（放題）方案，可以享有半價。



活動宣布後，立刻在網上引發討論，許多人怒轟該活動是在「歧視男性」。

對此，牛角也解釋規劃這個活動內容的原因。

日本牛角推出新促銷活動，女性顧客達成必要條件，就能以半價享用任食方案。（牛角官網）

朝日電視台報道，日本牛角2日宣布「肉女子活動」，只要在2日至12日之間，於週一至週四前往日本當地牛角消費，並在成為官方APP會員後，使用APP訂位，女性顧客就可享有部分任食方案半價。

含稅3938日圓（約211港元）的任食套餐，只要價1969日圓（約105港元）。

日本牛角透過官方帳號分享此訊息後，立刻吸引超過10萬人點讚，許多女性網友也開始相揪訂位。

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但此舉引發部分網友不滿，質疑牛角的活動是性別歧視，留言批評：

「為甚麼只優惠女生？」

「這是在歧視男性吧」

「都甚麼年代了，不該用性別做促銷」



針對這樣的批評，日本牛角的負責人也澄清並非刻意歧視男性。會規劃這次的促銷活動，是因為：

根據數據，女性顧客在任食點的量，大約比男性少4盤。

他同時表示，不只是女性，希望情侶、家庭能一起來牛角消費。

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