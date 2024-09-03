上學路程長導致學生憂鬱？日本研究稱「超過1小時」風險增加1.6倍

莘莘學子的新學期開始了，做好交通時間預算以及提早出門上學，是家長和學生日常生活的一部份。學生倘因路途遙遠而須預留更多時間上學，並為此表現不快，也許不是因為他們有「起床氣」*那麼簡單。



《朝日新聞》9月2日引述日本大學的研究團隊指出，上學路程時間單程逾1小時的高中生出現憂鬱症狀與焦慮症狀的風險較高。

該校從事公共衛生學研的的副教授大塚雄一郎與研究員中島英等在2022年10至12月對2,067名高中學生進行網上調查。他們分別來自東京都和東北地區的私立高中。

研究結果2024年7月25日發布，已刊載在日本精神神經學會的學術期刊《精神病學和臨床神經科學》（Psychiatry and Clinical Neurosciences）。

圖為2023年3月9日，圖為日本福島縣天榮村一所高中僅有的2名高中生畢業在上書法班，他們寫下的字句會被銘刻在石碑上。他們13日出席畢業禮，而這間學校也面臨關閉的命運。（Reuters）

調查結果顯示，接受調查的約1,900名學生中，17.3%有憂鬱症狀，19%有焦慮症狀。

將上學路程時間超過1小時以耗時不足30分鐘的人相比，出現憂鬱症狀的可能性高出1.6倍，有焦慮症的可能性多1.5倍。

大約30%的受訪者表示，他們上學的行程需要1個多小時。

圖為2023年4月7日日本兵庫縣丹波市一批低年級的高中生在開學日冒雨上學，想盡快跑入學校。（Getty）

大學的研究團隊建議包括家長及校方在考慮學生的志願時，應把上學路程時間納入考慮範圍。

（註*：「起床氣」通常發生人處於深度睡眠（deep sleep，又稱深層睡眠）或快速動眼期（rapid eye movement sleep，REM）時被喚醒，起床後出現暫時性低警覺性、認知能力下降、感覺能力下降、感覺迷惑以及行為紊亂的情況。）