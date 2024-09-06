菲律賓潛逃華裔前市長郭華萍遣返回國　與高官開心合照公眾嘩然

負責把潛逃外國的菲律賓前市長郭華萍（Alice Guo）押送回國的菲律賓官員和執法人員，態度隨意地與郭華萍合拍照片引發嘩然，許多菲律賓人紛紛在社交媒體表達他們的憤怒。



《海峽時報》報道，批評人士說，這是對菲律賓人民的嘲弄，令菲律賓蒙羞。

菲律賓前市長郭華萍（右三）由印尼遭遣送回國，與押送人員開心合照，引發爭議（Philippines National Bureau of Investigation）

與郭華萍合照的其中一人是菲律賓內政與地方政府部長阿瓦洛斯（Benhur Abalos），照片顯示郭華萍在印尼警察總部裏，面帶笑容對鏡頭雙手比「和平」手勢。

阿瓦洛斯後來說，他要求拍照存證，以證明郭華萍被抓獲，但他並沒有意識到郭華萍對着鏡頭比手勢。

郭華萍在阿瓦洛斯和菲律賓國家警察局長馬比爾（Rommel Marbil）的押送下，於星期五（9月6日）凌晨乘包機飛抵馬尼拉。儘管郭華萍面臨兩項逮捕令，但她並沒有被戴上手銬。

在郭華萍抵達馬尼拉的幾個小時前，社媒平台上對於兩名高官和郭華萍合照的強烈反應早已炸開了鍋。

歷史學家帕西翁（Kristoffer Pasion）在X平台（前稱Twitter）貼了其中一張備受爭議的照片，並寫道：「郭華萍逃出國是他們的失敗那又怎樣。真是丟盡菲律賓人的臉。」

郭華萍面對的其中一項逮捕令由菲律賓參議院於7月簽發，理由是她拒絕接受與犯罪相關的調查，另一項逮捕令是地方法院以貪污罪名在星期四（5日）簽發的。

涉嫌與中國犯罪集團有關聯和洗錢的郭華萍，7月中旬在接受調查期間出逃，途經過馬來西亞和新加坡，於8月入境印尼，星期二（3日）近午夜時分在印尼萬丹省丹格朗（Tangerang）落網。菲律賓反犯罪機構說，郭華萍持菲律賓護照潛逃。

↓ 郭華萍入場片段在約20:00開始 ↓

本文獲《聯合早報》授權轉載。

