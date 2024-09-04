菲律賓前華裔市長郭華萍已在印尼落網　將被遣返

菲律賓司法部9月4日發聲明指，涉嫌通過網上賭場洗黑錢及詐騙的前華裔女市長郭華萍（Alice Guo）已在印尼被捕。印尼法律部長Supratman Andi Agtas同日表示，印尼政府將移送郭華萍回菲律賓，但具體未有時間表。



路透社引述菲律賓司法部的聲明報道，印尼移民局官員的證實郭華萍被捕的消息，確認她目前正被印尼警方拘留。

根據聲明，郭華萍3日接近午夜時分在印尼雅加達的唐格朗市（Tangerang City）被捕。

菲律賓華裔女市長郭華萍（Alice Guo）遭指控與網絡詐騙集團有關，更遭議員質疑她的背景。（競選宣傳品）

郭華萍因為拒絕出席一項針對她被控涉嫌犯罪的國會調查，遭到菲律賓參議院通緝。她否認這些指控，並堅稱自己是遭到「惡意指控」的土生土長的菲律賓公民。

包括菲律賓反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council, AMLC）在內的菲律賓執法機構，8月30日聯合司法部向郭華萍和另外35人提出數項洗錢指控。

反洗錢委員會指控郭華萍和她的共謀者，對超過1億披索（約1379萬港元）的犯罪活動所得進行洗錢。

菲律賓華裔女市長郭華萍（Alice Guo）遭指控與網絡詐騙集團有關，更遭議員質疑她的背景。（競選宣傳品）

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）5月曾公開質疑郭華萍是如何當選，稱「我認識所有來自打拉的政客，沒人認識她」，他當時指郭華萍須接受調查。

其後路透社引述一名印尼移民官員報道指，郭華萍是在8月18日下午1時13分入境印尼。