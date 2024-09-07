王毅晤白宮氣候特使：中美應該說話算數　不能言行不一

中國外交部長王毅9月6日應約會見訪華的美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta），他談到中美應該彼此成就，不應惡性競爭；應該說話算數，不能言行不一。他又指希望美方保持政策穩定性，避免保護主義和泛安全化。



根據中國外交部公布，王毅表示今年是中美建交45周年，「45年風風雨雨給我們的重要啟示是，中美應該做夥伴，而不要當對手；應該彼此成就，而不應惡性競爭；應該說話算數，而不能言行不一。」

他稱中方願同美方一道，以兩國元首舊金山會晤重要共識為遵循，找到中美兩個大國正確相處之道，爭取雙邊關係實現健康、穩定、可持續發展。

中國外交部長王毅9月6日應約會見訪華的美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔（中國外交部）

王毅又表示，應對氣候變化利在當代、惠及長遠，關乎人類的未來和星球的命運，中國堅定不移走綠色、低碳、可持續的發展道路。

他指中方制定的政策一定會落實，確立的目標一定會實現，氣候變化對話合作既是中美關係的組成部分，也是落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措。他指今年以來，雙方氣候變化團隊密切溝通，達成一系列務實合作成果，希望美方保持政策穩定性，切實尊重中方合理關切，避免保護主義和泛安全化，同中方共同努力，合力應對全球性挑戰。

中方引述波德斯塔表示，應對氣候變化合作是兩國元首達成的重要共識，是美中關係的關鍵組成部分，也事關全球多邊合作進程，美中攜手不僅惠及兩國人民，也將為全球帶來更多福祉，美方願同中方加強溝通協調，開展建設合作。