王毅晤沙利文　白宮：中美討論未來數週舉行領導人級通話

中國外長王毅8月27日至28日在北京跟美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）舉行新一輪戰略溝通，美國白宮28日稱，兩方討論到在未來數週舉行領導人級通話的計劃。



白宮發聲明指，中美官員「就一系列雙邊、地區和全球問題舉行坦誠、實質和具建設的討論」，兩方討論軍事通訊的重要性，計劃在不久將來舉行指揮官之間的通話。

王毅（右）2024年8月28日在北京會見沙利文（左）（中國外交部）

沙利文向中方官員表示，美國將在不限制貿易或投資的情況下採取必要行動，防止美國技術遭用於破壞國家安全的事務。

據美方指，兩方也討論到共同關注的議題，如朝鮮、緬甸、中東。

王毅：美國不得支持縱容菲律賓

中國外交部28日也形容，兩方的討論坦誠、實質性及建設性。據中方指，兩方談到中美關係、台海、南海、烏克蘭、中東、朝鮮半島等問題。

王毅（右）2024年8月28日在北京會見沙利文（左）（中國外交部）

王毅強調台灣屬於中國，中國必將統一，指「台獨」是台海和平穩定的最大風險，美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

王毅又強調中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性，美國不得以雙邊條約為借口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。