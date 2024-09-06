拜登擬阻日企收購美鋼　自民黨總裁候選人石破茂：或削同盟信任

路透社9月6日報道，日本前防衛大臣、自民黨總裁候選人石破茂指出，美國以國家安全為由，阻止日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的任何舉動都將「非常令人不安」，可能削弱美日之間的信任。



路透社4日稱，美國總統拜登（Joe Biden）即將宣布阻止這筆價值約150億美元（約1,100億港元）的交易，認為這宗收購案可能損害美國關鍵項目所需的鋼鐵供應。

圖為2024年4月1日，鏡頭下日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）的標誌裝置，置於其在日本東京的公司總部外。（Reuters）

石破茂訴9日接受路透社訪問時說：「我認為美國（有關日本製鐵）的言論非常令人不安，發表這樣的言論或採取這類行動可能會削弱盟友之間的信任。」

他說：「美國最近甚至傾向於對盟友強加交易和威脅，不僅是對北約國家如此，現在對日本也是如此，我懷疑這是否真的是公平的做法。日本政府應該真誠、認真且合乎邏輯地與美方討論這些問題。」

2024年 9月6日，日本前防衛大臣、自民黨總裁候選人石破茂出席於日本東京舉行的記者會。（Reuters）

日本自民黨將於9月27日進行總裁選舉，除了石破茂，前首相小泉純一郎的次子小泉進次郎5日剛宣布加入選戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

