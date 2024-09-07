波音「星際客機」無人狀態成功返回地球

遭遇技術故障的美國波音公司「星際客機」（Starliner）飛船9月6日脫離國際太空站（ International Space Station，ISS），並以無人的狀態下啟程返回地球。



路透社及新華社報道，「星際客機」於美國東部時間6日下午6時04分左右脫離國際太空站，經過約6小時的飛行後，成功在美國新墨西哥州的白沙太空港地區（White Sands Space Harbor）降落。

報道提到，兩名美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉姆斯（Suni Williams）6月5日乘坐「星際客機」前往國際太空站，是它的首次載人試飛任務。

「星際客機」原定6月14日由國際太空站返回地球，但因推進器故障和氦氣泄漏等問題，導致返航時間一再推遲。NASA因此基於安全考慮，決定讓「星際客機」在不載人的情況下返回地球，而威爾莫爾和威廉姆斯就會在明年2月改乘SpaceX的「龍」飛船重返地球。