美國共和黨籍前副總統切尼表態支持賀錦麗

美國共和黨籍前副總統切尼星期五（9月6日）宣布，他在11月5日總統選舉日投票給民主黨總統候選人、副總統（Kamala Harris，又稱哈里斯）。共和黨總統候選人、前總統特朗普反擊切尼為「掛名共和黨人」。



圖為路透社製作的合成圖片。圖左為美國副總統賀錦麗2024年7月22日身在白宮，圖右為美國前總統特朗普2024年8月15日身在新澤西州。（Reuters）

路透社報道，83歲的切尼（Dick Cheney）說：「在我們國家248年歷史上，從來沒有一個人比特朗普（Donald Trump，又譯川普）對我們的共和國構成更大的威脅。」

他說：「作為公民，我們每一個人都有責任將國家置於黨派之上，捍衛我們的憲法。這就是為什麼我會投票給副總統哈里斯。」

圖為2000年7月13日，美國時任副總統切尼出席共和黨全國代表大會時，向支持者揮手。（Getty）

切尼在2001年至2009年擔任共和黨籍總統小布殊的副手，被廣泛認為是美國歷史上最有實權的副總統。

切尼的女兒、共和黨前眾議員利茲・切尼（Liz Cheney）剛在兩天前宣布，她將在11月5日投票給哈里斯。

特朗普9月6日在社媒平台回應稱切尼家族是「無關緊要的RINO」。所謂RINO是Republican In Name Only的縮寫，意指「掛名共和黨人」。