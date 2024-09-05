美國大選｜共和黨反特朗普重心　利茲切尼：11月票投賀錦麗

反對美國前總統特朗普（Donald Trump，又稱川普）的共和黨前眾議員利茲·切尼（Liz Cheney）表明，她將在11月的美國大選中投票給賀錦麗（Kamala Harris，又稱哈里斯）。



彭博社報道，利茲·切尼9月4日在北卡羅來納州杜克大學桑福德公共政策學院（Duke University Sanford School of Public Policy ）的一次活動上說：「作為一名保守派人士，以及一個深信並關心憲法的人，我對此進行深入思考。由於特朗普帶來的危險，我不會投票給他，而是投給賀錦麗。」

切尼的發言人阿德勒（Jeremy Adler）證實她的這項聲明。

切尼是前副總統切尼（Dick Cheney）的女兒，曾擔任眾議院委員會副主席，也是當中僅有的兩名共和黨人。

她是頭號反對前總統特朗普的共和黨人，早前曾表明將力阻特朗普重返白宮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

