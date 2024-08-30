美國大選｜賀錦麗：或提名共和黨人入閣　重申保護邊境立場不變

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）首次接受美國媒體專訪時，為她的政策向中間派轉移進行辯護，她也說，如果當選總統，她可能會任命一名共和黨人進入內閣。



路透社報道，賀錦麗接受美媒主播巴什（Dana Bash）的專訪在8月29日晚上播出。這是她接受民主黨總統候選人提名之後，首次接受主流新聞媒體的訪問。

賀錦麗說：「我認為我的政策觀點和決定，最重要和最關鍵的一點是我的價值觀並沒有改變。」

從總統拜登（Joe Biden）手中接棒成為2024年民主黨總統候選人的賀錦麗，對於一些課題的立場與她在2020年競選總統時有所不同，現在她對於某些課題的看法更為接近中間派。

現在賀錦麗對於美墨邊境移民問題的立場更為強硬；她也不再主張禁止水力壓裂法的能源開採法，這種開採法為賓夕法尼亞州製造大量就業，而當地是可能決定11月總統選舉結果的少數幾個搖擺州之一。

賀錦麗說：「我對於我們需要採取行動來保護我們邊境的立場沒有改變。我曾擔任兩屆加州總檢察長，起訴跨國犯罪組織、違反美國法律以及槍支、毒品和人員非法越過邊境的行為。我的價值觀始終如一。」

賀錦麗的談話旨在表明她對於一些課題的掌控。有些批評人士認為，賀錦麗或許通過一系列強有力的競選演講帶領民主黨扭轉了選情走勢，但她在無腳本場合的應對可能沒有那麼老練。

圖為2024年8月23日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫任德龍（Doug Emhoff）離開芝加哥。（Reuters）

賀錦麗若當選 望聽取多元化意見

賀錦麗也在訪問中談到在她的潛在內閣名單中加入一名共和黨人的可能性。賀錦麗說，她希望聽取多元化意見。

「我認為，在做出一些最重要的決定時，讓持有不同觀點、不同經歷的人參與進來是很重要的。我也認為，如果內閣中有一名共和黨人，這對美國人民是有利的。」

賀錦麗的競選搭檔、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）也一起接受CNN的專訪。

賀錦麗和沃爾茲的美媒專訪於8月29日下午在佐治亞州薩凡納（Savannah）一間黑人經營的餐廳錄製。

賀錦麗和沃爾茲這兩天乘坐大巴到佐治亞州各地拜票。共和黨在佐治亞州擁有強大支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

