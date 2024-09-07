美國議員指中企協助逃稅　美國6汽車零售商被查

路透社9月5日取閱得到一份信件並報道，一批美國兩黨議員在調查國內6間主要的汽車零件零售商，檢視它否是否從一間涉嫌規避美國關稅的中國公司採買零件。



路透社9月6日稱，這6間公司分別是AutoZone、O'reilly Auto Parts、Genuine Parts、Advance Auto Parts、First Brands Group和Factory Motor Parts。

它們須回應公司是否從Qingdao Sunsong及其美國子公司採購。

這批議員稱，Qingdao Sunsong在泰國建立轉運設施。信件又引述一份公司文件稱，「在泰國進行投資是為規避美國關稅，並讓公司以低成本向美國汽車零件雲售商運送貨物。」

路透社稱，這些公司並無立即回應其置評要求，或無法聯絡得上。

2005年5月11日，中國四川省成都市，一名工人在一間工廠檢查汽車零件。（Getty）

Qingdao Sunsong位於俄亥俄州的子公司在2024年1月被突擊搜查。公開資料顯示，包括AutoZone、Advance Auto Parts和O'Reilly在內的美企，佔Qingdao Sunsong銷售額的40%以上。

美國2019年對一些中國汽車零部件徵收25%的新關稅，涵蓋Qingdao Sunsong生產的橡膠管組裝產品。