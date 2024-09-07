泰國新總理佩通坦矢言立即刺激國家經濟

泰國新任總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前譯貝東丹）9月6日晚率領內閣官員向泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣誓就職後，7日舉行特別內閣會議。她會在12及13日發表施政演說，這標誌着佩通坦政府開始執政。



她出席特別內閣會議後說，新政府尋求刺激經濟，並將延續前總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）的政策，同時做一些調整。政府亦會處理包括債務重組、支持中小型企業、促進農業和旅遊業等議題。

泰國新任總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前譯貝東丹）2024年9月7日在泰國曼谷政府總部大樓舉行特別內閣會議後，舉行新聞發布會並發表講話。（REUTERS/Athit Perawongmetha）

當她被問及有關政府旗艦數碼錢包計劃可能的調整，或是何時實施的問題，她並無直接回應。

這計劃會讓5,000萬泰國人透過智能手機應用程式，每人領取1萬泰銖（約2,310港元）。

她在本週說過，這個4,500億泰銖（約1,039億港元）發放計劃一部份將以現金形式發放，這表明計劃可能會調整，但她沒提供細節。