他信女兒貝東丹當選泰國總理　中國外交部祝賀　倡加強戰略溝通

泰國下議院8月16日通過前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）出任新總理，中國外交部16日表示祝賀，相信泰國人民將在符合自身國情發展道路上取得新的更大成就。



中國外交部發言人指中泰一家親，兩國是親密友好鄰邦，明年將迎來中泰建交50周年，雙邊關係發展面臨新的歷史機遇，中方願同泰方一道，弘揚傳統友好，加強戰略溝通，加深務實合作，推動中泰命運共同體建設不斷走深走實。

圖為2024年8月16日，泰國曼谷，貝東丹在當選後發表演講。（Reuters）

貝東丹的當選引來爭議，她從未在政府任職，外界質疑她或成為他信的傀儡。貝東丹16日發表當選後首次演講稱「希望盡我所能，讓國家向前邁進。」

年僅37歲的貝東丹是為泰黨（Pheu Thai）黨魁，她16日在下議院以319票贊成，145票反對，27票棄權當選為泰國迄今最年輕的領導人。她演講中提到15日因違憲遭到即刻解職的前總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他），對他的遭遇感到悲傷與困惑，指自己與他和黨內人士交談後說：「決定是時候為國家和黨做點事情了。」