來稿｜他信「絆倒」賽塔　法院「加速」佩通坦任相

來稿作者：陳文坪



泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）流亡海外15年後於2023年8月22日返回泰國。這一天也是以為泰黨為首的聯合政府提名的首相人選賽塔（Settha Thawisin，又譯「賽塔」）獲得軍方所委任的上議院議員的支持，順利當選新一任首相。

返回泰國的他信隨即上庭面對司法被判入獄八年。不過，當天夜裏卻因高血壓飆升而緊急送醫。後來他信申請特赦獲泰國國王御準，刑期從八年減至一年。而這段時間，他信一直住在醫院，直到2024年2月18日獲得假釋後離開醫院回家。

賽塔上任後，曾公開說明他信過去的治理經驗是可以學習的，在政務上會向他請益。他信假釋在家，賽塔也到府中探望他信。

今年4月，賽塔改組內閣，將原本是首相顧問的比七（Pichit Chuenban），任命為首相府部長。比七是前首相他信的律師，2008年因企圖賄賂法庭職員被判入獄六個月和罰款，律師執照更被吊銷五年之長。

從時間點來看，賽塔改組內閣，而此時比七被任命為首相府部長，說與他信無關，肯定令人質疑。是因為，他信已經在早前假釋回家，而賽塔在改組內閣前也向他信「請益」。

正是如此，賽塔任命比七後，受到泰國40名看守上議員的抨擊，這群上議員並向憲法法院遞交請願書，指賽塔的內閣人事任命違反憲法，要求解除賽塔和比七的職務。比七見事態「衝」他而來，早前自動辭去部長職務，想借此來「化解」賽塔面對這一困局。

不過，最終還是事與願違。2024年8月14日，賽塔被泰國憲法法院以5比4的票數裁定其人事任命違反道德規範，即時解除首相職務。民選首相，卻被親軍方的法院以不符合道德標準而解職。民選首相卻被非民選法官開除，這在民主社會是一大諷刺。

2023年5月泰國舉行大選，為泰黨贏得國會第二多席次。但他信在背後的運籌帷幄與推進下，為泰黨與其它多個政黨組成聯合政府，其親信泰國房地產大亨賽塔獲得聯合政府提名為首相候選人，並得到上下兩院超過半數議員支持，當選新一任泰國首相。

他信推舉「代理人」上台執政，除了可以主導聯合政府的政策制定、施政措施外，並沒有安排自己的幼女佩通坦加入賽塔內閣，就是想讓佩通坦有更多時間從旁學習的機會。另一方面，也讓佩通坦有更多時間可陪伴兩個年幼的孩子成長。從佩通坦沒有加入內閣成為政府一員，間接說明他信並沒有要她在短時間內上位的計劃。

泰國上議院有250名議員，多數是軍方人員或親軍方的人士擔任。不過，去年為泰黨提名賽塔出任首相，獲得上議院部分議員的支持，順利當選首相。賽塔上台後，深知自己領導的政府不穩定，所以在施政上總是小心翼翼。但還是被一些不滿的上議員抓到「把柄」，一紙狀告憲法法院。而法院卻以「道德」規範而非以違反「法律」來裁決。有一種「非讓你下台不可」的做法來下判。令外界深感意外。也讓法院干預民選政府持續發展下去，違背了民主精神。

泰國憲法法院對賽塔的解職，卻也促成佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）提前任相。也使他信可以讓佩通坦名正言順走向台前，「消除」外界的不良觀感，「加速」任相掌政的時機。因為法院規定只有在早前大選各政黨獲提名的首相人選才有資格參與提名競逐。換句話說，只有先前向選委會報備的首相人選，才能獲得提名角逐首相。

8月16日，泰國國會下議院舉行特別會議投選新首相，下議院以319票贊成、145票反對、27票棄權的結果，選舉為泰黨領袖佩通坦為泰國第31任首相。泰國國王哇集拉隆功也御準佩通坦出任首相併籌組政府。

佩通坦是他信手中的最後一張「王牌」。本屆政府任期只剩下三年，而佩通坦此時接任首相，面對的諸多挑戰比起賽塔有過之而無不及。畢竟她沒有從政經驗，而聯合政府成員黨都是為聯合而聯合，並不是同心協力，多數成員黨是在為自己三年後的大選作盤算。

他信如何確保佩通坦的相途能行穩致遠，不發生差錯？不被拉後腿、抓辮子？關係到為泰黨的信譽與執政能力。至少在下屆大選前，佩通坦政府能有所作為，經濟能加大增長，進一步改善民生。否則，佩通坦的執政能力將被質疑，也難以獲得人民最大的支持；而他信手中的這張「王牌」，也將失效。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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