英美情報負責人首聯名撰文　矢言力挺烏克蘭　推動加沙實現停火

美國中央情報局（CIA）和英國秘密情報局（Secret Intelligence Service，通稱軍情六處或MI6）負責人9月7日聯名發表專欄文章說，「堅定不移」支持烏克蘭對抗俄羅斯，比以往任何時候都更為重要；另一方面，2人表示，將通過情報渠道，推動中東保持嚴格克制與為局勢降溫，努力促成加沙地帶停火。



路透社7日報道，中情局長伯恩斯（William Burns） 和英國軍情六處長摩爾（Richard Moore）於英媒發表的文章中誓言進一步加強合作，以應對烏克蘭問題和其他挑戰。

2024年3月11日，位於華盛頓的美國會山莊，中央情報局長伯恩斯（William Burns）出席參議院情報委員會聽證會，就全球對美國安全的威脅作證。（Reuters）

這是中情局和軍情六處負責人首次共同撰寫一篇文章。

他們表示，中情局和軍情六處2022年慶祝75周年夥伴關係。這種夥伴關係，是兩國特殊關係的核心。

伯恩斯和摩爾說：「中情局和軍情六處團結一起，共同抵抗咄咄逼人的俄羅斯和（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對烏克蘭的侵略戰爭。」

他們指出，各機構將繼續協助烏克蘭情報部門，並強調：「堅持（烏克蘭）這條路線比以往任何時候都更為重要。普京消滅烏克蘭主權和獨立的行動絕不會成功。」

2024年8月13日，烏克蘭蘇梅州（Sumy）鄰近俄羅斯邊境附近，烏克蘭軍人乘坐軍事戴具。（Reuters）

俄羅斯軍隊仍在烏克蘭東部緩慢推進，烏克蘭軍隊則佔領俄羅斯庫爾斯克州（Kursk Oblast）的大片地區，基輔一直懇求美國和其他西方國家為烏克蘭提供更多防空力量。

伯恩斯和摩爾說，他們的機構將繼續努力挫敗「俄羅斯情報部門在歐洲各地不計後果的進行破壞活動」，以及「肆意利用科技」傳播虛假訊息，離間西方盟友的關係。

俄羅斯否認對美國和其他西方國家進行破壞和虛假宣傳活動。

2024年9月7日，英國軍情六處負責人摩爾（Richard Moore）在倫敦接受英媒採訪。（Reuters）

伯恩斯和摩爾稱，中國為「21世紀主要情報和地緣政治的挑戰」，並表示他們已重組各自的機構，以應對中國的崛起。

中情局和軍情六處還提早，將推動結束「巴勒斯坦平民慘遭殺害」和被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）挾持超過10個月的人質獲釋。

本文獲《聯合早報》授權轉載

