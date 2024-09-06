烏克蘭政府改組　國會同意瑟比加出任新外長

烏克蘭政府進行人事大調整，國會9月5日經投票表決，任命外交部前第一副部長瑟比加（Andrii Sybiha）為外交部長，並任命兩名新副總理。



綜合新華社和路透社5日報道，烏克蘭國會當日的投票結果顯示，現年49歲的瑟比加以258張贊成票當選新任外交部長。瑟比加是一名經驗豐富的外交官，曾任烏克蘭駐土耳其大使、烏克蘭總統辦公室副主任。他4月獲任命為外交部第一副部長。

時任烏克蘭第一副外長Andriy Sybiga於2024年4月在社交網站上傳的圖片（X@Andrii Sybiha）

烏克蘭國會議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）5日在社交媒體發文說，國會當天還投票批准了原外長庫列巴（Dmytro Kuleba），以及副總理Iryna Vereshchuk的辭呈。

此外，烏國會再次任命38歲的Olha Stefanishyna為負責歐洲一體化事務的副總理，同時賦予她更大職責，包括監督司法部。她說，為配合烏克蘭加入歐盟的進程，國家需要進行成百上千項法律修改。

總統辦公室副主任Oleksiy Kuleba獲任為負責重建、地區和基礎設施的副總理。

2023年2月4日，在俄羅斯襲擊烏克蘭之際，時任烏克蘭第一副外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）在烏克蘭基輔出現。（Reuters）

路透社稱，這是自2022年俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭政府最大的一次人事調整。新的外交部領導層預計不會對政策產生重大影響。戰爭期間，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和總統辦公室，在外交事務中發揮主導作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

