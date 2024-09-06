烏克蘭任命新外長　英媒：澤連斯基改組內閣或為進一步集權

烏克蘭最高拉達（議會）9月5日以258票的投票結果，准予任命西比加（Andrii Sybiha ）擔任烏克蘭外交部長。這是自俄烏衝突以來，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）進行的最大規模政府改組的一部分。烏克蘭議員同日投票任命了9名新部長，包括外交部長和兩名副總理。



公開資料顯示，西比加有着豐富的外交經驗，先後在駐波蘭、土耳其大使館任職，並曾在澤連斯基的總統辦公室擔任副主任。今年4月，西比加被任命為烏克蘭外交部第一副部長，後於6月率團訪華。

烏克蘭的《基輔獨立報》5日報道指，「西比加擔任外長只是時間問題。」早在4月份，就有匿名人士透露，與澤連斯基團隊關係密切的西比加很快將升至外長一職。與此同時，西比加等9名新部長的任職引發諸多爭議，有批評人士質疑澤連斯基藉此次改組進一步集權。

此外，烏克蘭前任外長庫列巴（Dmytro Kuleba）尚未公布辭職原因。此前庫列巴因為在挖掘沃倫大屠殺（Volhynia massacre）遇難者遺骸問題上失言，正和波蘭陷入口水仗。而在遞交辭呈後不久，媒體透露庫列巴曾與總統辦公室主任爆發衝突。

圖為2023年7月17日烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba）訪問美國紐約，在抵達聯合國總部前向媒體發表講話。安理會在聯合國總部就烏克蘭局勢舉行會議。（Reuters）

西比加6月份剛剛帶團訪華

西比加出生於1975年，現年49歲，是一名職業外交官，在烏克蘭外交部擔任過多個職務。據介紹，西比加有着豐富的對波蘭、土耳其的外交經驗。自2008年起，他一直擔任烏克蘭駐波蘭大使館公參，2012年被任命為外交部領事服務司司長，後於2016年擔任烏克蘭駐土耳其大使。

2021年，西比加回到基輔，此後便加入澤連斯基的團隊，在由葉爾馬克（Andriy Yermak）領導的總統辦公室中擔任副主任一職，負責處理外交政策和戰略夥伴關係發展問題。

今年4月，西比加出任烏克蘭前任外長庫列巴的副手，擔任外交部第一副部長。

2023年2月4日，在俄羅斯襲擊烏克蘭之際，時任烏克蘭第一副外交部長西比加（Andrii Sybiha）在烏克蘭基輔出現。（Reuters）

據烏克蘭網站和中國外交部網站消息，5月23日，西比加會見中國駐烏克蘭大使范先榮。雙方強調加強中烏高層政治對話的重要性，並討論了加強兩國外交部間互動的具體步驟。

6月5日，中國外交部副部長孫衛東同西比加一行在北京舉行中烏外交部磋商。雙方就烏克蘭危機以及共同關心的國際和地區問題交換意見。西比加當時表示，烏方珍視烏中傳統友誼，恪守一個中國原則，願進一步密切兩國各層級交往，加強各領域合作，推動雙邊關係發展取得更多更好成果。

「烏克蘭外交政策不會有重大變化」

美媒和路透社均認為，西比加擔任外長，預計不會導致烏克蘭現階段外交政策出現重大變化。

澤連斯基的五年任期已於5月到期，但他在「戒嚴令」規定下仍掌權，其領導地位基本未受挑戰。烏克蘭反對派議員拉祖姆科夫（Dmytro Razumkov）稱，烏克蘭政府大多數決定最終都是由澤連斯基的辦公室做出的，該辦公室在「戒嚴令」下擁有相當大的緊急權力。

圖為2024年9月2日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪的荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）會面後，共同出席聯合記者會。（Reuters）

不過，報道提到，烏克蘭政府此次改組發生在一個「微妙時刻」：一方面，俄烏衝突進入關鍵時期，烏軍在俄庫爾斯克（Kursk）地區開闢新戰場，俄軍則加大對於頓巴斯（Donbas）地區的攻勢；另一方面基輔正在向盟友施壓，要求提供更多援助以及對俄羅斯縱深地區發動遠程攻擊的授權，同時試圖贏得全球南方的支持。

冬季逐漸來臨，烏克蘭恐將面臨嚴酷考驗。俄羅斯導彈和無人機已經摧毀了烏克蘭約70%的發電能力，烏克蘭冬季供電和供暖系統承受着巨大壓力，這可能意味着沒有暖氣和水。

美媒還提到，基輔官員必須考慮11月美國大選結果，這可能會導致華盛頓的重大政策轉變。

澤連斯基被質疑進一步鞏固權力

烏克蘭外長庫列巴9月3日遞交辭呈。5日，最高拉達批准庫列巴辭去外長職務。截至目前，庫列巴尚未對其辭職一事發表評論，烏克蘭官方也未正式解釋其被撤換的原因。

對於庫列巴辭職原因，外界議論紛紛。值得一提的是，早在今年4月西比加被任命為庫列巴第一副手時，就有不願透露姓名的烏克蘭高官向《基輔獨立報》透露，「西比加擔任外長只是時間問題」。

英國《衛報》稱，在俄羅斯近期增加對烏克蘭導彈襲擊的背景下，烏克蘭內部不少人對澤連斯基此次政府改組的時機表示質疑。有批評人士指出，此次改組代表着一小部分澤連斯基的支持者與總統辦公室主任葉爾馬克結盟，進一步鞏固澤連斯基的權力。

圖為烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）2024年2月25日在基輔出席會議。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）也提到，一些批評者指責總統試圖將權力集中在自己的辦公室，因為在9名新部長中，有幾人曾經擔任澤連斯基的顧問。除西比加外，澤連斯基的另一位重要顧問、前總統辦公室副主任庫列巴（Oleksiy Kuleba）被任命為副總理，負責重建、地區和基礎設施建設。

BBC稱，一些人認為，西比加成為新任外長，是因為他與權力日益擴大的總統辦公廳主任葉爾馬克關係密切。值得注意的是，前外長庫列巴此前被指曾與葉爾馬克發生衝突。

對於上述質疑，烏克蘭執政黨「人民公僕黨」議員梅列日科（Oleksandr Merezhko）回應指，澤連斯基總是會迅速解僱那些沒有達到他期望的部長，「他來自商界，他本人就是一個注重結果的人」。他還駁斥了外界對總統辦公室權力過度集中的擔憂，稱「在戰爭狀態下，某種形式的權力集中是必要的」。

烏克蘭外長換人，與波蘭有關？

另據「今日俄羅斯」（RT）報道，烏克蘭前外長庫列巴即將下台的傳言，自3月以來一直在流傳。

報道提及，8月28日，庫列巴造訪了波蘭奧爾什丁一所學校，與波蘭外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）一同會見青年。現場有觀眾提起關於挖掘沃倫大屠殺遇難者遺骸的問題。1943年至1945年間，烏克蘭民族主義武裝分子對現烏克蘭西北部沃倫地區的波蘭人進行了屠殺，造成約10萬人死亡。

庫列巴在回答此事時對現在波蘭的部分領土使用了「烏克蘭人的土地」這一稱呼。

2024年7月8日，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky，左)與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk，右）在華沙總理府出席聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

庫列巴這一言論惹怒波蘭，而波蘭是向烏克蘭提供援助的關鍵西方國家之一。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）甚至威脅稱，如果烏克蘭不能解決與波蘭之間的歷史遺留問題，波蘭將阻止烏克蘭成為歐盟成員國。

9月3日，西科爾斯基打破沉默。他在社交媒體X平台發布視頻聲明稱：「庫列巴部長犯了一個錯誤。烏克蘭最好本着感謝波蘭今時今日為其所做的一切的精神，儘快解決遺骸挖掘問題。」他重申，波蘭在有關烏克蘭加入歐盟的談判問題上擁有發言權。

《烏克蘭真理報》5日引述波蘭通訊社的報道稱，一名不願透露姓名的波蘭官員透露，波蘭對烏克蘭新任外長西比加持樂觀態度。這名官員稱，會說流利波蘭語的西比加是「一個信守諾言的人」，是俄烏衝突後立即促成「波蘭與烏克蘭非常好的合作關係」的烏克蘭官員之一。

波蘭前駐烏克蘭大使、現任波蘭-烏克蘭合作委員會主席科瓦爾（Pawel Kowal）也對西比加的任命給予了積極評價。科瓦爾在X平台上寫道：「感謝您（西比加）個人致力於發展波蘭與烏克蘭的關係。我們未來將會一起做更多的事情。在俄羅斯入侵的艱難時期，烏克蘭人可以依靠波蘭的支持和聲援。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

