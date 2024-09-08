韓正訪蒙古國　談下階段中蒙關係發展　提出5點建議

新華社9月7日報道，中國國家副主席韓正6日至8日應邀訪問蒙古國，在烏蘭巴托先后會見蒙古國總理奧雲額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）及總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khürelsükh）。



在會見蒙古國總理奧雲額爾登時，韓正祝賀他不久前連任總理，祝願在他和聯合政府領導下，蒙古經濟社會各項事業取得新的更大成就。

韓正就下階段中蒙關係發展提出5點建議：一是鞏固政治互信。希望蒙方繼續堅定奉行一個中國原則，在台灣、涉藏、涉疆等問題上給予中方堅定支持。

二是深化互利合作。積極推進中蒙能源、互聯互通、基礎設施建設等領域合作。三是促進人民相知相親。中方歡迎蒙方將2023年至2025年確定為「做客蒙古年」，願同蒙方加強青少年、留學生和新聞媒體交流。

四是深化中蒙俄合作，加快推進中蒙俄經濟走廊建設。五是密切在國際地區事務中的溝通協調。

2024年9月6日至8日，國家副主席韓正應邀訪問蒙古國，在烏蘭巴托會見蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khürelsükh）。（中國外交部網站）

奧雲額爾登歡迎韓正在兩國建交75周年、簽署友好合作關係條約30周年、建立全面戰略夥伴關係10周年這一重要歷史年份訪蒙，認為此訪充分體現中方對蒙中關係的高度重視。

蒙方非常珍視兩國領導人在去年的高層交往中，就加快發展雙邊友好合作關係達成的重要共識，願同中方本著相互尊重、和平共處、共謀發展的精神，推動雙邊關係在新時期不斷向前發展。

會見呼日勒蘇赫時，韓正首先轉達習近平主席對他的親切問候和良好祝願，強調中蒙是好鄰居、好朋友、好夥伴。中方始終將中蒙關係放在週邊外交的重要位置，始終秉持親誠惠容的理念和與鄰為善、以鄰為伴的方針同蒙方加強友好合作，始終在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上同蒙方相互堅定支持。希望雙方以構建中蒙命運共同體為引領，推動中蒙傳統友誼世代相傳，推動兩國關係不斷邁向更高水平。

蒙古總統呼日勒蘇赫訪華，中國國家主席習近平2022年11月28日下午在北京人民大會堂與呼日勒蘇赫舉行會談。圖為2022年11月28日，習近平在人民大會堂北大廳為呼日勒蘇赫舉行歡迎儀式。（新華社）

呼日勒蘇赫歡迎韓正訪蒙，請韓正轉達他對習近平主席的親切問候和良好祝願並表示，蒙中是天然的永久鄰國，兩國友好交流合作十分密切。蒙方高度重視發展蒙中全面戰略夥伴關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方一道構建蒙中命運共同體，造福兩國和地區人民。