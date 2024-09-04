身為ICC締約國　未出手拘捕普京　蒙古國：無能為力

據蒙古國外交部消息，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於9月3日晚結束對蒙古國的正式訪問行程，乘飛機離開蒙古國。一如外界預料，雖是《國際刑事法院羅馬規約》締約國，但蒙古國成為了第一個未執行國際刑事法院（ICC）對普京逮捕令的締約國。



「『抱歉各位，我們無能為力』，這是蒙古國政府發出的信息。」當地時間9月3日，「政客新聞網」歐洲版（politico.eu）披露了一份蒙古國政府發言人向其提供的聲明，解釋了蒙方的立場。

2024年9月3日，蒙古烏蘭巴托，圖為普京出席會議。（Reuters）

「蒙古國95%的石油產品和20%以上的電力從我們的近鄰進口，之前由於技術原因曾遭受中斷。這一供應對確保我們和我們人民的生存至關重要。」這名發言人補充說：「蒙古國在所有外交關係中始終奉行中立的政策，正如我們迄今為止所記錄的聲明表明的那樣。」

ICC成立的基礎，是2002年7月1日開始生效的《國際刑事法院羅馬規約》。2023年3月17日，ICC對普京發出逮捕令，指控其犯有「戰爭罪」，以及非法將兒童從烏克蘭驅逐到俄羅斯。這意味着，國際刑事法院的123個成員國均有義務逮捕普京，如果普京踏入任何一成員國的領土，該成員國應將其轉移至海牙受審。

對於這些指控，克里姆林宮方面堅決予以拒絕，俄羅斯調查委員會還對國際刑事法院檢察官和法官提起刑事訴訟，認為他們的行為明顯違法，他們沒有理由追究普京的刑事責任，且國家元首享有絕對的國外管轄豁免權。

「政客新聞網」歐洲版介紹稱，蒙古國是一個擁有330萬人口的遼闊國家，地處俄羅斯和中國這兩個超級大國之間，地理位置十分特殊。報道形容，蒙古國一直在外交上「走鋼絲」，以免疏遠與其有着廣泛歷史和經濟聯繫的任何一方鄰國。即使俄烏衝突爆發後，也沒有改變蒙古國政府在這一問題上的考量。

時隔5年，普京再次出訪蒙古國受到多方關注，因為蒙古國正是《國際刑事法院羅馬規約》締約國，但ICC本身並沒有針對主權國家的執行機制。

普京出訪前，烏克蘭外交部曾於當地時間8月30日敦促蒙古國逮捕普京。但彭博社、《外交家》雜誌等媒體均認為，蒙古國將違抗ICC的逮捕令。「現在，蒙古國將成為第一個公開違抗國際刑事法院對普京逮捕令的締約國。」《外交家》雜誌8月31日刊文稱，普京不太可能在蒙古國境內被捕，因為該國仍嚴重依賴俄羅斯能源。

彭博社也於8月30日報道稱，據兩名了解克宮準備情況的人士透露，普京在訪問蒙古國之前就已經得到保證，他不會因為ICC逮捕令而在蒙古國境內被逮捕。

「普京不會有被捕的風險。」與克宮關係密切的俄羅斯政治顧問謝爾蓋・馬爾科夫表示：「在任何出訪行程確定之前，會提前商定談判的所有形式，東道國會100%保證普京或代表團的任何成員都不會被拘留。」

圖為2024年9月2日，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)抵達蒙古烏蘭巴托機場後，參加歡迎儀式。（Reuters）

此外，彭博社提到，就在普京確定出訪蒙古國的6個月之前，首位蒙古國國籍的法官在國際刑事法院開始任職。據蒙古國國家通訊社報道，蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）當時曾稱讚這一事件是蒙古國「在國際舞台上聲譽日隆、地位日漸增強」的證明。

當地時間9月2日，歐盟方面表示，對於蒙古國政府不執行ICC向普京發出的逮捕令「表示擔憂」。

「與所有其他國家一樣，蒙古國有權根據自身利益發展其國際關係。」歐盟委員會發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）表示，但她補充稱，蒙古自2002年以來一直是ICC的締約國，「承擔着其所承擔的法律義務」。

當地時間9月2日晚間，烏克蘭外交部發言人言辭激烈地表示，蒙古國未能逮捕普京是「對ICC及其司法體系的沉重打擊」。「蒙古國允許被起訴的罪犯逃脫法律制裁，從而分擔其戰爭罪行的責任。我們將與合作夥伴合作，確保讓蒙古國承擔相應後果。」

「蒙古肯定會因為違反合作義務而受到ICC的起訴。」智庫法學研究所（Institute for Legal Studies）的高級研究員Tamás Hoffmann對「政客新聞網」歐洲版表示，蒙古國可能會因其「不作為」而面臨起訴。

「ICC隨後可能會決定將案件提交給締約國大會，締約國大會可能會根據所謂的違規程序譴責蒙古國的違規行為。但是，違規國家不會受到制裁等嚴重後果。」霍夫曼說道。

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）在蒙古國的執行主任Altantuya Batdorj則稱：「庇護國際司法逃犯不僅等同於妨礙司法公正，如果蒙古國為普京提供哪怕是臨時的安全庇護所，這實際上將成為確保國際法下一些最嚴重罪行不受懲罰的幫凶。」

據俄衛網3日報道，俄羅斯總統普京於當地時間9月2日抵達蒙古國進行正式訪問，並參加了蘇軍與蒙古國武裝部隊哈勒欣河戰役勝利85周年的慶祝活動。

2024年9月3日，蒙古烏蘭巴托，圖為俄羅斯總統普京會晤蒙古總統呼日勒蘇赫。（Reuters）

9月3日，俄羅斯總統普京在與蒙古國國家大呼拉爾（議會）主席阿瑪爾巴伊斯格楞舉行會晤時表示，在與納粹主義和軍國主義的鬥爭中，蒙古國「是蘇聯、俄羅斯非常忠實、可靠的盟友」。他強調：「數十年來，俄羅斯和蒙古國一直保持着非常密切、友好的關係。今天同樣發展得很成功。」

此外，2024年金磚國家領導人會晤將於10月22日至24日在俄羅斯喀山舉行，普京在此次訪問期間邀請蒙古國總統呼日勒蘇赫參加於2024年10月在喀山舉行的金磚國家領導人會晤，呼日勒蘇赫已接受邀請出席此次會議。

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