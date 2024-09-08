德媒：或為22年來首次　德國軍艦可能穿越台灣海峽

俄衛網9月8日引述德國《明鏡週刊》（Spiegel）報道，德國「巴登符騰堡」號護衛艦和補給艦「美因河畔法蘭克福」號或在9月穿越台灣海峽，這可能導致與中國的外交爭端。

報道稱：「儘管北京發出警告，但護衛艦「巴登符騰堡」號（Baden-Württemberg）和補給艦「美因河畔法蘭克福」號（Frankfurt am Main）將沿着從韓國到雅加達的路線，於9月中旬穿越台灣海峽。根據國際法，該海峽可自由航行。」

德國地標：圖為2021年9月27日，德國聯邦議會大樓頂部隨風飄揚的德國國旗。

報道說，德國政府對於同中國「外交爭端」的後果已有所準備，因為它不打算正式宣布派軍艦穿越海峽的計劃。

上述軍艦目前位於印太地區，它們在那裏參加了防止向朝鮮提供軍事物資的國際演習。

圖為2023年6月19日，德國和中國國旗在柏林隨風飄揚。（Reuters）

路透社引述德國海軍特遣部隊指揮官舒爾茨（Axel Schulz）8月下旬接受路透社訪問，稱兩艘德國軍艦正等待德國指令，以確定是否在9月過航台灣海峽。他當時說，「尚未做出決定」，並補充說天氣因素也會影響決定。

中國外交部發言人8月19日回應有關消息，強調中國一貫反對打着航行自由的幌子，損害中國的領土主權和安全，並說台灣問題是中國的內政，維護台海和平穩定關鍵在於堅決反對台獨。