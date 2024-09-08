法國30萬人上街示威　反對總理任命　要求馬克龍下台

法國巴黎、馬賽等多個城市9月7日約有30萬人上街示威，抗議總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）沒有考慮選舉失利的結果，一意孤行任命巴尼耶巴尼耶（Michel Barnier）擔任法國總理。



據路透社報道，法國左翼聯盟9月7日在巴黎發起示威，宣稱有16萬人出席，但當地警方表示只有2.6萬人參與。

法國左翼指責馬克龍否定民主並竊取選舉。左翼政黨「不屈的法蘭西」（Le France insoumise）黨魁梅朗雄Jean-Luc Melanchon）表示，這場鬥爭不會停止，籲支持者做好長期抗爭的準備。

圖為2024年9月7日，法國極左翼政黨「不屈的法蘭西」領導人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）參與反對總統馬克龍任命巴尼耶（Michel Barnier）為總理的示威中向支持者致意。（Reuters）

示威者不滿總統馬克龍無視左翼政黨在7月7日舉行的國民議會選舉中贏得最多選票，任命屬中間偏右的巴尼耶為總理，令投票變得毫無意義和不尊重民主，又要求馬克龍下台。

據報道，全國有130個地點都有同類的示威，主辦單位聲稱共有30萬人參與。

圖為2024年9月7日，法國馬賽，抗議者聚集在一起，譴責法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）拒絕任命來自左翼新人民陣線（New Popular Front）聯盟的人選擔任總理。圖中法文標語意思為「民主去哪裡了？」（Reuters）

73歲的巴尼耶曾擔任歐盟首席談判代表，負責處理英國脫歐。他表示，期望未來的新政府包含保守派、馬克龍陣營成員和部份左翼人士。

總統馬克龍所屬的政黨在7月的國民議會選舉失利，左翼聯盟新人民陣線成為第一大黨，但馬克龍拒絕任命該聯盟的候選人卡斯特茨（Lucie Castets）為總理，馬克龍在七月中批准時任總理阿塔爾（Gabriel Attal）辭職，在進行廣泛磋商後選擇讓巴尼耶接任。