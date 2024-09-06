巴尼耶任法國新總理　籲重建團結　左翼譴責：馬克龍竊取選舉成果

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9月5日任命歐盟前負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶（Michel Barnier）為總理，結束大選後的政治僵局。巴尼耶同日發表上任後首次講話，承諾將與所有「真誠」（Good faith）的勢力合作，在一個政治分裂的國家重建互相尊重和團結。



路透社5日報道，巴尼耶在巴黎出席總理交接儀式時表示：「法國人今天表達他們對尊重、團結和綏靖的需求。」

巴尼耶的首要任務是組建新任政府，因法國國會選舉未有政黨贏得絕對多數 ，新政府或將由不同政黨成員組成。

圖為2024年8月25日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席巴黎解放80周年的紀念儀式及發表演說。Reuters）

極左翼政黨不屈法蘭西黨（La France insoumise）的領導人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）批評，馬克龍的決定等於否認左翼聯盟新人民陣線（NFP）在大選獲勝的結果。他表示：「選舉成果被法國總統竊取。」

同為新人民陣線成員的中左翼社會黨也發聲譴責，馬克龍踐踏民主，欺騙選舉登峰造極，違背法國傳統共和精神，並強調巴尼耶政府欠合法性。

另一方面，法國極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）領導人馬林勒龐（Marine Le Pen）表示，旗下政黨成員將不會加入巴尼耶領導的新政府。該黨主席巴德拉（Jordan Bardella）表示，若法國的移民等問題最終未得到解決，「我們保留所有政治行動手段」。

法國新任總理巴尼耶（Michel Barnier）2024年9月5日在法國巴黎馬蒂尼翁酒店（Hotel Matignon）出席總理交接儀式。（Reuters）

馬克龍在6月召開國會選舉，他所屬的中間派執政聯盟失去數十個議席，沒有任何政黨贏得絕對多數。