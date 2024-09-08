印尼粉碎販嬰集團　5000元利誘窮家庭賣嬰孩

印尼西爪哇粉碎了一個跨省販賣嬰兒集團，人販公然在網上買賣新生兒，至今有五個嬰兒被賣到峇里島。



《雅加達郵報》報道，西爪哇省德波市警察總長阿亞日前宣布，警方逮捕了八名涉嫌販嬰的嫌犯，包括兩名中介和兩個嬰兒的父母。這兩個德波市寶寶原本即將被賣到峇里島。

印尼警方2024年9月表示拘捕多人，涉嫌販賣嬰兒（FB@印尼警察公共關係科）

這個販嬰集團在社交平台Facebook發文，以1000萬至1500萬印尼盾（約5000至7500港元）的價格，吸引貧困家庭出售他們的嬰兒，另一方面他們開出的賣嬰價格則介於4000萬至4500萬盾（2萬至2.2萬港元），一轉手獲利約3000萬盾（約1.5萬港元）。

阿亞說，這個非法集團至今完成了五宗賣嬰交易，目前並未發現有外國人參與其中，但外籍人士確實是他們的目標市場之一。

販嬰集團的頭目已確認是峇里島一個非法基金會的負責人，警方突擊搜查這個基金會的會所，發現八名準備在生產後將孩子賣掉的孕婦。警方隨後也調查了可能與這個基金會同流合污的其他基金會，同時也着手調查是否有醫療人員涉案。

印尼兒童保護委員會主席埃爾指出，販嬰集團一般上把目光鎖定在付不起生產費用的貧困夫婦身上，和他們聯手犯案的往往還包括社區基金會、孤兒院和醫療工作者。

根據兒童保護委員會統計，印尼2021年發生了74宗兒童拐賣案件，2022年和2023年則分別有63宗和59宗。

去年西爪哇茂物市一個基金會負責人被判販嬰罪名成立，入獄四年兼罰款1億盾（約5萬港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

